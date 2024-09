O incidente incomum de gripe aviária no Missouri compartilha semelhanças com a cepa prevalente entre o gado, de acordo com o CDC.

A cepa viral foi carregada no banco de dados GISAID em uma sexta-feira, tornando sua sequência genética publicamente acessível para fins de pesquisa. A cepa é estreitamente relacionada àquela que tem afetado gado leiteiro em 14 estados neste ano. Apesar disso, a pessoa que testou positivo em Missouri no mês passado não teve contato com aves selvagens, aves de criação ou gado, nem consumiu produtos lácteos crus. A origem da infecção neste caso continua sob investigação. Foram relatados 13 outros casos humanos nos EUA neste ano, todos em indivíduos que tiveram contato com animais infectados.

A possível importância desta infecção é tema de debate. De um lado, especialistas acham preocupante que o indivíduo tenha sido infectado sem contato aparente com animais infectados, o que parece desviar do padrão usual. Todos os outros casos relatados de H5N1 neste ano foram leves e classificados como infecções sem saída, sem evidências de transmissão humano a humano. Felizmente, o rastreamento de contatos não identificou nenhuma transmissão adicional, sugerindo que o vírus não possui novas capacidades.

Esta observação é apoiada pela sequência genética do vírus. Cientistas, de acordo com o CDC, não identificaram nenhuma mutação que possa indicar maior transmissibilidade ou gravidade.

No entanto, o vírus apresentou mutações que podem afetar o desenvolvimento de vírus candidatos para vacinas, vacinas preparadas pelo CDC que podem ser usadas por fabricantes em caso de uma epidemia.

Informações adicionais sobre o caso de Missouri, publicadas no relatório semanal do CDC FluView, revelaram que um contato domiciliar próximo da pessoa infectada também ficou doente no mesmo dia, apresentou sintomas semelhantes, mas nunca foi testado. Ambos os indivíduos já se recuperaram.

O início simultâneo dos sintomas não sugere transmissão de pessoa para pessoa, mas sim uma exposição compartilhada, de acordo com o CDC.

Um segundo contato próximo, um profissional de saúde, desenvolveu sintomas leves, mas testou negativo para gripe.

Um período de acompanhamento de 10 dias já passou e não foram relatados casos adicionais, de acordo com o CDC.

O paciente confirmado em Missouri era um adulto com várias condições médicas subjacentes. Eles adoeceram durante a semana que terminou em 24 de agosto, de acordo com o relatório FluView.

Dr. Nirav Shah, principal subdiretor do CDC, afirmou em uma entrevista coletiva que o paciente foi hospitalizado devido a dor no peito, náusea, vômitos, diarreia e fraqueza. Shah mencionou que a hospitalização do paciente foi devido às suas condições médicas subjacentes.

Enquanto estava no hospital, o paciente testou positivo para um vírus da influenza A. O estado de Missouri realiza testes adicionais em todos os espécimes que testam positivo para influenza A, e esses testes identificaram o paciente como tendo um vírus H5, uma ocorrência rara. A amostra foi enviada ao CDC para confirmação.

Quando perguntado durante uma entrevista coletiva na quinta-feira se o CDC considerava a infecção por gripe incidental à hospitalização do paciente, Dr. Shah respondeu: "Não, não estamos descrevendo como incidental. Essa foi uma pergunta que estava em nossas mentes, mas não, não foi incidental".

Dr. Shah recusou-se a fornecer mais detalhes, citando preocupações com a confidencialidade do paciente.

Cientistas do CDC observaram que a amostra que receberam continha uma baixa concentração do vírus e expressaram cautela sobre sua capacidade de sequenciar todos os oito segmentos do vírus.

Apesar da investigação em andamento, a infecção inexplicada em Missouri levantou preocupações entre os especialistas em saúde devido à falta de contato direto do indivíduo com animais infectados. Além disso, o possível impacto das mutações do vírus no desenvolvimento de vírus candidatos para vacinas é um assunto de interesse para os oficiais de saúde pública.

