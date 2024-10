O ícone da música Bruce Springsteen apoia a candidatura presidencial de Kamala Harris.

Em uma publicação recente compartilhada em sua conta do Instagram na quinta-feira, Springsteen expressou seu apoio a Harris nas eleições upcoming, rotulando-a como "uma das eleições mais significativas na história de nosso país".

"Kamala Harris e Tim Walz compartilham uma visão para esta nação que reconhece e abraça todos, independentemente de classe social, religião, etnia, posição política ou orientação sexual", acrescentou o renomado ganhador do Grammy no clipe. "Este é o Estados Unidos que tenho escrito consistentemente nos últimos 55 anos."

Outras figuras renomadas da indústria musical que já endossaram publicamente Harris incluem Taylor Swift, Carole King e Chappell Roan.

Springsteen, um generoso benfeitor do Partido Democrata, emprestou sua voz a um anúncio de campanha de 2020 para Joe Biden. Ele já foi vocalmente crítico do ex-presidente Donald Trump, o candidato republicano à presidência, no passado. Em 2017, ele foi destaque em uma música de protesto intitulada "That’s What Makes Us Great" por Joe Grushecky e os Houserockers. Ele também co-apresentou um podcast com o ex-presidente Barack Obama.

"Talvez desde a Guerra Civil, nossa grande nação não tenha se sentido tão politicamente, espiritualmente e emocionalmente dividida como agora", declarou Springsteen em sua recente publicação no Instagram, acrescentando que "isso não precisa continuar assim". "Os valores comuns e as histórias compartilhadas que nos definem como uma nação poderosa e unida estão esperando para serem redescobertas e reencarnadas novamente."

