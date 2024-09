O Hape Kerkeling tem linhagem real na corrente sanguínea.

Durante a pandemia da COVID-19, o comediante Hape Kerkeling fez algumas pesquisas sobre sua árvore genealógica e descobriu uma revelação surpreendente - ele é bisneto do Rei Eduardo VII, que um dia governou o Reino Unido. Ele revelou esse segredo em uma entrevista à Die Zeit.

Para passar o tempo durante o lockdown, Kerkeling decidiu fazer um teste de DNA. Os resultados mostraram que ele tinha ancestrais holandeses, britânicos, poloneses e italianos, o que despertou seu interesse. Além disso, ele recebeu uma carta de uma cidade boêmia onde sua avó nasceu. Na carta, uma mulher informou que sua avó era filha ilegítima do Rei Eduardo VII. Seu certificado de nascimento confirmou essa afirmação.

À medida que Kerkeling aprofundava suas pesquisas, ele descobria ainda mais evidências da linhagem real de sua avó. Ele ficou surpreso que ela tinha mantido esse segredo dele, especialmente porque eles eram muito próximos. Having grown up in Recklinghausen following his mother's early death, Kerkeling spent a lot of time with his grandmother.

Ele planeja compartilhar suas descobertas em seu novo livro intitulado "Give Me Some Time", que será lançado nas livrarias em 25 de setembro. No livro, Kerkeling discute suas experiências na infância nos anos 70, bem como sua jornada para desvendar a verdade sobre as origens de sua avó. Ele também planeja rastrear seus ancestrais até o próspero Amsterdã do século 17 e revelar um "segredo incrível" sobre sua amada avó Bertha.

O Rei Eduardo VII era filho da Rainha Victoria e bisavô da Rainha Elizabeth II. Ele ascendeu ao trono em 1901 e reinou até 1910. Ele foi o primeiro monarca britânico da Casa de Saxe-Coburg e Gotha, que foi posteriormente renomeada para a Casa de Windsor durante a Primeira Guerra Mundial.

Kerkeling ficou emocionado ao saber que seu bisavô era ninguém menos que o Rei Eduardo VII, que um dia governou o Reino Unido. Apesar de sua relação próxima, sua avó tinha mantido essa linhagem real em segredo dele.

À medida que mergulha mais fundo em sua história ancestral para seu novo livro, Kerkeling planeja rastrear seus ancestrais até o próspero Amsterdã do século 17, onde a linhagem de sua avó originou-se.

