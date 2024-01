O hamam com 500 anos que dá vida ao passado de Istambul

"Çinili" significa "azulejo" em turco, o que realça a caraterística de design interior mais proeminente do hamam; o balneário esteve outrora coberto por milhares de azulejos Iznik azuis brilhantes.

Aberto durante cinco séculos, servindo o público sobretudo como hamam, mas também como selaria e armazém no final do século XVIII, o hamam estava bastante degradado quando fechou em 2010. As paredes estavam cobertas de bolor e não se viam os azulejos Iznik que as cobriam.

O hamam reabriu temporariamente em 2022 para a Bienal de Istambul, e está agora prestes a ganhar uma nova vida.

Após 13 anos de encerramento, o Çinili Hamam reabrirá a 30 de setembro: primeiro como local de exposições; depois, a partir de março de 2024, como banho público, com secções separadas para homens e mulheres.

Para além de receber uma remodelação total, o hamam vai também receber um espaço de arte contemporânea sob os arcos da cisterna bizantina que outrora enchia de água as suas torneiras de latão, um novo museu que reúne a história do edifício e um jardim urbano repleto de loureiros. É o segundo grande projeto de restauro histórico dos promotores imobiliários The Marmara Group, que compraram o edifício em 2010.

Desenterrar o passado

"Quando comprámos o hamam, não conhecíamos nenhuma das histórias por detrás dele. Mas em Zeyrek, onde quer que se cave, encontra-se algo", diz Koza Yazgan, o diretor criativo do projeto.

"Na secção masculina, encontrámos estes azulejos rectangulares, diferentes dos hexagonais [habituais]. Estavam na parede e tinham um poema em farsi [com versos diferentes em cada azulejo]. Traduzimo-los e pesquisámo-los e descobrimos que tinham sido colocados no lugar errado - não estavam onde Sinan os tinha colocado originalmente".

Quando o hamam foi construído, as paredes estavam cobertas com cerca de 10.000 azulejos, mas só restam alguns. Alguns foram extraviados, outros foram roubados e outros foram danificados por incêndios e terramotos.

Os azulejos foram mesmo vendidos a museus estrangeiros no final do século XIX - o Grupo Marmara encontrou muitos deles em colecções privadas e museus longínquos, incluindo o V&A de Londres. Uma equipa de arqueólogos e historiadores do hamam ajudou estas instituições a identificar exatamente a origem dos seus azulejos de Iznik.

Quanto aos misteriosos azulejos Farsi, Yazgan continua: "Decidimos não os deixar onde os encontrámos, mas expô-los no museu".

Desenhado pela empresa alemã Atelier Brüeckner - cujos projectos anteriores incluem o muito aguardado Grande Museu Egípcio no Cairo e o Louvre, Abu Dhabi - o museu do Çinili Hamam irá mostrar alguns dos muitos artefactos romanos, otomanos e bizantinos encontrados durante o restauro, desde moedas a graffitis invulgares de navios estrangeiros.

Os visitantes podem também examinar uma série de objectos eclécticos utilizados pelos antigos frequentadores do hamam, incluindo os reluzentes tamancos de madrepérola chamados nalin.

Naturalmente, um andar inteiro do museu será dedicado aos incríveis azulejos Iznik do hamam - a pièce de resistance é um ecrã futurista de realidade aumentada (AR) que o transporta para o balneário tal como era no tempo de Mimar Sinan, sobrepondo digitalmente as paredes brancas em toda a sua glória de azulejos turquesa.

É uma tentativa impressionante de reconstruir algo que há muito desapareceu, mas Yazgan considerou-a necessária. "Considerando a forma como a cidade mudou nos últimos 20 anos, penso que é mais importante do que nunca proteger estes locais históricos. Caso contrário, perder-se-ão todos", diz ela.

Bonito, por dentro e por fora

Embora as suas casas de madeira em camadas tenham surgido inicialmente à volta do rico Mosteiro Pantokrator do século XII - atualmente a Mesquita Zeyrek - Zeyrek é hoje um bairro claramente da classe trabalhadora.

A vida centra-se nos mercados de especiarias e de carne que se espalham pelas ruas, enquanto o aroma frutado do perde pilavı caseiro (um prato de frango, uvas e arroz de uma região menos abastada do leste da Turquia) emana dos restaurantes.

Embora faça parte da zona de Istambul classificada pela UNESCO, Zeyrek não tem nada a ver com o bairro vizinho de Ayasofya, onde se encontram a Hagia Sofia, a Mesquita Azul e o Palácio Topkapi. Aqui, os turistas estrangeiros são uma raridade.

As ruas de Zeyrek produzem muito barulho e o hamam, com mais de 30.000 metros quadrados, oferece um refúgio tranquilo.

Um kem göz (mau-olhado) está pendurado na porta da frente, assegurando que quaisquer espíritos mal intencionados ficam de fora. Exatamente como era há 500 anos, a porta de carvalho é pesada e espessa - só que, de tão nova, ainda tem aquele cheiro a serração.

Uma vez transposto o limiar, o visitante passa por uma série de três salas, um processo típico de todos os banhos turcos. A primeira é a sala "fria" (ou, mais exatamente, à temperatura ambiente), o camekan, onde os visitantes são convidados a despir-se e a relaxar. Reclinados em sofás, admirando a arquitetura e bebendo chá ou café turco quente, todos são encorajados.

Segue-se a sala quente - uma área de estar seca onde o corpo se aclimatiza a temperaturas de cerca de 30 graus Celsius (86 Farenheit). A última sala é o hararet vaporoso, aquecido até 50 graus Celsius (122 Farenheit) e que contém uma laje de mármore plana.

"Deita-se sobre a göbek taşı - a 'pedra da barriga' - e relaxa", diz Yazgan. "É um espaço de limpeza, tanto espiritual como física... uma hora de afastamento das coisas terrenas." As assistentes, vestidas com roupões, lavam e massajam os seus clientes em decúbito dorsal.

O saber-fazer otomano e o minimalismo sem falhas juntam-se no interior do Çinili Hamam para criar o derradeiro espaço de "zone-out". Os armários, cacifos e batentes das portas em madeira, ao estilo escandinavo, evitam que as modernas instalações pareçam demasiado clínicas.

As estrelas de vidro nos tectos abobadados (uma assinatura do design do hamam otomano) permitem a entrada de luz natural suficiente, mas não tanto que ofusque. Os pormenores otomanos originais são exibidos para estimular a mente - secções da alvenaria original, os reforços estruturais de Sinan e os azulejos caleidoscópicos de Iznik - mas nunca perturbam a atmosfera de tranquilidade.

Voltar à vida

Numa primeira fase, enquanto as salas de banho do hamam ainda estiverem secas, o Çinili Hamam acolherá uma exposição única de arte contemporânea com obras especialmente encomendadas e dedicadas aos temas da ruína, da história e da cura, três palavras que resumem o local.

Quando a exposição terminar, em março de 2024, os banhos serão bombeados com água e voltarão à sua função original. Yazgan diz que o Zeyrek Çinili Hamam irá reproduzir de perto as tradições otomanas do tempo do banho.

Em vez de massagens suecas e óleos perfumados, haverá salas quentes e húmidas, tratamentos de quiropraxia que quebram as articulações e massagens à base de bolhas em que nuvens de espuma inchada são esfregadas na pele.

No entanto, Yazgan destaca uma distinção do século XXI que distingue o Çinili dos hamams ultra tradicionais da Turquia.

"Normalmente, nos hamams, o design da secção masculina é mais alto e mais elaborado. Têm mais muqarnas (tectos abobadados decorados) e azulejos. Mas vamos ter dias rotativos para cada secção [de género], para que todos possam desfrutar de cada lado."

'Um microcosmo de Istambul'

Vendo agora as câmaras imaculadas e vazias do hamam, é difícil imaginá-lo cheio de gente. Ao entrar no jardim, onde apenas uma fina camada de arbustos encobre as pernas de cabra cruas expostas nos talhos, também parece um pouco deslocado em relação ao que o rodeia.

Mas o Grupo Marmara acredita que o novo hamam restaurado pode alterar completamente a dinâmica do bairro, utilizando os seus locais históricos subestimados para transformar Zeyrek num destino de turismo cultural.

Até os comerciantes locais estão a perguntar: "Devo vender sabonetes ou peshtemals [toalhas tradicionais otomanas]? Estamos até a pensar fazer um 'mapa de Zeyrek' que mostre onde os hóspedes do hamam podem visitar outras atracções da zona ou comer num espaço histórico", diz Yazgan.

Há muito para fazer: para além da Mesquita Zeyrek, o monumental Aqueduto Romano de Valens e a Mesquita barroca Süleymaniye (a obra-prima de Mimar Sinan) ficam todos a 15 minutos a pé.

Embora o aumento do número de visitantes possa colocar o bairro em risco de gentrificação, o hamam tem o potencial de se juntar ao portfólio cada vez maior de locais culturais interessantes de Istambul: um sítio onde se pode mergulhar no passado cosmopolita de Istambul, participando num ritual antigo.

"Com o museu, o elemento de relaxamento e as camadas históricas, [o hamam] é como um microcosmo de Istambul", diz Yazgan.

É certamente o único sítio na cidade onde se pode aprender algo novo, ter uma experiência de RA, beber uma chávena de café, despir-se em público - e ainda assim sentir-se relaxado quando se sai.

