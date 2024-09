O guitarrista dos Red Hot Chili Peppers nega as acusações no tribunal.

Em março, Josh Klinghoffer, ex-guitarrista dos Red Hot Chili Peppers, foi acusado por um acidente que resultou na morte de um pedestre. A acusação é de que Klinghoffer causou o incidente de forma imprudente.

O advogado de Klinghoffer entrou com uma plea de não culpado em seu nome no julgamento. O músico não estava presente no tribunal.

O suposto incidente ocorreu quando Klinghoffer atropelou Israel Sanchez, de 47 anos, com um SUV enquanto virava à esquerda, perto de Los Angeles em 18 de março. Sanchez estava atravessando uma faixa de pedestres. Sanchez foi declarado morto no hospital posteriormente. Klinghoffer foi indiciado em 29 de agosto. Ele pode enfrentar até um ano de prisão e uma multa de $1,000. Seu advogado, Blair Berk, optou por não comentar.

A filha de Sanchez, Ashley Sanchez, processou o músico em julho. Ela alegou que Klinghoffer não tinha placas no veículo e estava usando um telefone no momento do acidente. As autoridades foram criticadas por não tomar nenhuma ação contra Klinghoffer por vários meses após o incidente. Uma fonte próxima à investigação disse à "Rolling Stone" que não havia telefone envolvido no acidente.

"Não há evidências que o absolvam apresentadas"

Grayson Yoder, advogado da família, discordou. "Se eles têm evidências que o absolvam, nunca foram mostradas para nós", disse Yoder à "Rolling Stone". "Se ele diz que não estava no telefone, tudo bem. Mas era de dia, ele estava se aproximando de uma interseção, e não havia luzes de freio em seu veículo até que um homem na faixa de pedestres fosse atingido. Acho difícil acreditar em evidências de absolvição." Klinghoffer teve várias oportunidades de evitar isso, disse Yoder. "Não há outra palavra além de negligência. Nós afirmamos que foi negligência grave."

Klinghoffer foi guitarrista dos Red Hot Chili Peppers de 2009 a 2019, substituindo John Frusciante durante esse período. Frusciante voltou a se juntar à banda posteriormente. Sob o mandato de Klinghoffer, os Red Hot Chili Peppers produziram álbuns de sucesso como "I'm with You" (2011) e "The Getaway" (2016). Ele também foi inducted into the Rock & Roll Hall of Fame com os Red Hot Chili Peppers em 2012. Após deixar a banda liderada pelo cantor Anthony Kiedis, Klinghoffer trabalhou como guitarrista em turnês para ícones do grunge Pearl Jam e diversas outras atuações de destaque.

O SUV vermelho de Klinghoffer esteve envolvido no acidente fatal. Durante o julgamento, a acusação argumentou que a falta de luzes de freio no veículo vermelho de Klinghoffer era uma indicação clara de negligência.

