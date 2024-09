- O guitarrista do Queen sofre acidente vascular cerebral, mas garante bem-estar

O guitarrista do Queen, Brian May (77), passou por um pequeno acidente cerebrovascular. "O lado bom é: estou bem", ele compartilhou em um vídeo no Instagram. Ele até está conseguindo dedilhar alguns acordes no seu violão. O problema começou há cerca de uma semana, quando ele perdeu o controle do braço inesperadamente. "Foi um pouco assustador, confesso."

No hospital, ele recebeu cuidados excelentes e agora está seguindo as instruções - quase nada. Ele está proibido de sair, dirigir, voar ou se esforçar demais, como May explicou secamente, e não está procurando pena. "Apenas congestionar minha caixa de entrada e eu odeio isso."

O guitarrista foi um dos fundadores da icônica banda de rock Queen ("Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You"). No Reino Unido, o astrofísico e ativista dos direitos dos animais está atualmente liderando uma luta pela proteção dos ouriços. No clipe, ele também discutiu um documentário que produziu sobre esse assunto.

Apesar do recente acidente de saúde, Brian May, o guitarrista do Queen, permanece otimista e continua dedilhando alguns acordes no seu violão. Como um dedicado ativista dos direitos dos animais no Reino Unido, May está atualmente defendendo a proteção dos ouriços, uma causa que ele recentemente documentou em um novo filme.

Leia também: