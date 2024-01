O "Greenliner" da Etihad mostra um vislumbre de um futuro mais sustentável para a aviação

Os voos faziam parte de um programa chamado "Greenliner", gerido pela Etihad Airways, a transportadora nacional dos Emirados Árabes Unidos, como um teste para soluções de viagens aéreas sustentáveis.

A aviação comercial foi responsável por pouco mais de 2% das emissões globais de CO2 em 2021, o que sugere que pode ser um contribuinte modesto para as alterações climáticas. Mas o número não conta toda a história, uma vez que as viagens aéreas afectam o clima de formas mais complexas do que apenas as emissões de carbono, e prevê-se que o seu impacto aumente no futuro, uma vez que cada vez mais pessoas vão querer voar.

Enquanto as energias renováveis e os veículos eléctricos oferecem caminhos claros para descarbonizar sectores como a energia e os transportes rodoviários, a situação é menos simples para o sector da aviação.

Consequentemente, a indústria não está no bom caminho para atingir o seu objetivo de emissões líquidas nulas até 2050 e está a apostar em dois terços dessa transição através do combustível de aviação sustentável (SAF). Este combustível é produzido a partir de resíduos e pode reduzir as emissões em 80%, em média - mas atualmente representa apenas 1% da utilização global de combustível para aviões. Algo precisa de mudar, rapidamente.

É por isso que o SAF é um dos elementos-chave do programa "Greenliner". "É essencialmente um apelo à ação", diz Mariam AlQubaisi, chefe de sustentabilidade da Etihad. "A ideia surgiu no final de 2019 para lançar uma mensagem para a indústria: vamos tentar tudo o que for possível para descarbonizar." O programa é baseado no Boeing 787 Dreamliner, mas a Etihad tem uma iniciativa semelhante, chamada Sustainable50, dedicada ao Airbus A350. Desde o seu lançamento, o Greenliner tem defendido a adoção de SAF e abordado questões como os resíduos de plástico e as rotas de voo ineficientes.

A designação "Greenliner" é frequentemente utilizada para se referir a um avião 787 específico, a que AlQubaisi chama a "mascote" do programa. Sem surpresa, é pintado de verde - o que, segundo ela, é uma forma de evitar acusações de "greenwashing".

"Qualquer projeto que uma companhia aérea lance será sempre escrutinado sob a égide do greenwashing", explica. "Pintar o avião de verde foi uma forma de desafiar isso e dizer que é dedicado a um objetivo. Estamos a assumir as nossas emissões: Estamos a dizer que sim, que somos um grande emissor - mas que estamos a fazer alguma coisa para o evitar."

Uma solução rápida

A Etihad transportou os delegados para Sharm El Sheik, no Egipto, onde se realizou a COP27, acrescentando uma escala ao seu serviço regular entre Washington Dulles e Abu Dhabi. O voo foi descrito como "livre de emissões" por ser totalmente alimentado por SAF - mas, curiosamente, os aviões utilizaram combustível tradicional de avião.

O aparente absurdo realça os desafios que se colocam às infra-estruturas da SAF e à comunicação de iniciativas ecológicas. O avião não tinha SAF a bordo porque a regulamentação atual proíbe os voos comerciais de utilizarem mais de 50% de SAF, uma vez que nem todos os motores estão certificados para concentrações mais elevadas. Além disso, nem todos os aeroportos dispõem de infra-estruturas para a sua utilização e o combustível verde deve provir de uma unidade de produção relativamente próxima do aeroporto para evitar anular a redução das emissões do voo com as do transporte.

Assim, a Etihad comprou SAF suficiente para alimentar o voo e entregou o combustível no Aeroporto Internacional de Los Angeles, que possui as infra-estruturas e instalações necessárias. Aí, o SAF foi integrado no sistema de reabastecimento do aeroporto, juntamente com o combustível tradicional, e utilizado por qualquer avião que estivesse a reabastecer nesse dia. Este sistema chama-se "Book & Claim" e é atualmente a única forma de um voo afirmar que está a utilizar 100% de SAF. As emissões são simplesmente compensadas noutro local, em vez de num voo específico.

AlQubaisi chama-lhe uma "solução rápida" até que os regulamentos mudem, mas para que o SAF se torne mais generalizado, são necessários mais progressos. "O preço do SAF é quatro a cinco vezes superior ao do combustível convencional para aviões e a sua oferta é limitada. Apenas dois organismos estão autorizados a certificá-lo, por isso, até termos mais e até que os governos intervenham para incentivar a produção, o SAF continuará a ser limitado", afirma.

A Etihad utilizou extensivamente o SAF numa série de "EcoVôos", que utilizam a frota 787 e A350 da transportadora para avaliar novas iniciativas de sustentabilidade. Estas culminaram no voo mais ecológico de sempre da companhia aérea, um serviço de Londres Heathrow para Abu Dhabi em 23 de outubro de 2021. O voo, diz a Etihad, alcançou uma redução geral de 72% nas emissões ao usar 38% de SAF (via "Book & Claim") e adotou uma série de outras medidas, como a redução de plástico de uso único em 80% e a entrega de bagagem por meio de tratores elétricos.

Foi também o primeiro voo comercial a testar uma forma inovadora de combater as emissões, utilizando a navegação e a inteligência artificial para evitar a formação de rastos de vapor. Trata-se de rastos de vapor que se formam quando os cristais de gelo se aglutinam em torno dos gases de escape emitidos pelos motores dos aviões, dando origem a nuvens temporárias que retêm o calor, contribuindo significativamente para o efeito de aquecimento das viagens aéreas. Mas a modificação da rota ou da altitude do avião pode ajudar drasticamente. "O aquecimento que se evita simplesmente acrescentando um pouco mais de tempo à viagem pode chegar aos 60%, se não mais", diz AlQubaisi. "O que é bom nisto tudo é que é feito através de algoritmos específicos que tornam o sistema mais inteligente à medida que o utilizamos".

Um futuro mais verde?

Os "EcoVôos" da Etihad testaram uma série de tecnologias e técnicas destinadas a reduzir as emissões, tais como uma subida optimizada e uma descida contínua, arranque do motor de última hora, procedimentos de táxi utilizando um único motor e lavagem do motor com uma espuma especial que melhora a eficiência ao reduzir a acumulação de depósitos.

Muitas destas técnicas passaram a fazer parte das operações diárias e, em reconhecimento destes esforços, a Etihad foi nomeada "Companhia Aérea Ambiental do Ano 2022" nos prémios anuais Airline Ratings. De acordo com Geoffrey Thomas, editor-chefe da Airline Ratings, a Etihad demonstrou "uma clara liderança na promoção de voos sustentáveis".

Ainda há muito a fazer, diz AlQubaisi: "Esta é uma indústria que tem tido rédea solta na poluição durante muitos anos e já é tempo de assumirmos a nossa responsabilidade de descarbonizar".

A chave para alcançar uma aviação mais ecológica é que todos trabalhem para isso, acrescenta: "Esperemos que haja mais companhias aéreas a aderir ao programa Greeliner, porque não importa quem o faz primeiro - o que importa é quem o faz melhor.

"Podemos fazer melhor juntos, porque a sustentabilidade não é uma área de competição, é uma área de colaboração."

Fonte: edition.cnn.com