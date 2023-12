O filme "Deus Proíbe" analisa o escândalo sexual de Falwell do ponto de vista do "rapaz da piscina

Descartado como o "rapaz da piscina" nos primeiros relatos dos meios de comunicação social, Granda e a sua irmã Lilia descrevem-no como tendo sido ingenuamente arrastado para o estilo de vida de Jerry Falwell Jr. e da sua mulher, Becki, tendo conhecido o antigo herdeiro da Liberty University e a sua esposa enquanto serviam bebidas num hotel elegante de Miami.

Granda passou a ter uma longa relação com Becki Falwell, alegando que o seu marido estava plenamente consciente do acordo e que se esforçava por criar oportunidades imobiliárias para Granda, em parte para manter a sua mulher feliz.

"Eles tinham uma estranha influência psicológica sobre mim", diz Granda, enquanto a irmã - referindo-se às suas dúvidas sobre as acções do irmão na altura - diz que quando as portas financeiras se começaram a abrir para ele, "pensei: 'Por muito estranho que isto tenha começado, talvez se transforme em algo bom'".

Como o título deixa claro, não foi esse o caso, e toda a história é complicada pelo peso político que Falwell exerceu como líder evangélico, dando ao então candidato Donald Trump um apoio crucial durante a campanha presidencial de 2016.

O realizador Billy Corben construiu todo um conjunto de documentários em torno do Estado do Sol e dos seus coloridos excessos, incluindo "Cocaine Cowboys" e "The U." "God Forbid" coloca-o no mesmo espaço, recorrendo a recriações dramáticas atrevidas para visualizar o caso, combinadas com entrevistas em voz off para aprofundar os pormenores.

"Deus Proíbe" também se desvia para explicar a história da fundação da Liberty por Jerry Falwell Sr., o papel algo desconfortável do Falwell mais novo como herdeiro desse império e a evolução mais ampla do movimento evangélico em torno da questão do aborto como ponto de encontro político.

O avô é retratado de forma simpática, com muitas mensagens de texto e informações da irmã - com quem partilhou pormenores, segundo os dois - para reforçar a sua versão dos acontecimentos. Admite que era ambicioso, mas que se excedeu ao lidar com os Falwells mais velhos, ao mesmo tempo que se deixou deslumbrar pelo seu dinheiro e contactos. (Os Falwells recusaram-se a ser entrevistados para o documentário).

"God Forbid" também ganha pontos por não exagerar, contando a história num pacote relativamente conciso - em oposição a estendê-la para o formato cada vez mais popular de docuseries - enquanto ainda liga o escândalo central às marés políticas com as quais se tornou inextricavelmente ligado.

Jerry Falwell demitiu-se da Liberty em 2020, reconhecendo o caso de Becki Falwell com Granda, embora declarando que "não estava envolvido". Afirmou também que Granda tinha tentado chantagear o casal, uma acusação que Granda negou.

"God Forbid" fornece claramente a Granda um fórum amigável para contar sua história, que inclui como ele saiu do outro lado de seus 15 minutos de notoriedade. Se isso se traduziu em "algo de bom" para ele, como a sua irmã esperava, em termos de fornecer aos produtores um tema aparentemente irresistível, certamente que o fez para eles.

"Deus Proíbe: O Escândalo Sexual que Derrubou uma Dinastia" estreia a 1 de novembro no Hulu.

Fonte: edition.cnn.com