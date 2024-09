O FIFA 25 da EA está a deixar as raposas táticas atordoadas.

Todos os anos, em setembro, os fãs de futebol de todo o mundo aguardam ansiosamente pelo FIFA, o simulador de futebol anual da Electronic Arts. Mas será que o FIFA 25 vale a pena investir, especialmente com suas novas características mínimas? ntv.de colocou o jogo em ação no PS5 e identificou duas mudanças de destaque.

O foco está no "FC IQ", um novo nível que permite uma personalização extensiva das táticas da equipe. Esta característica pode parecer intimidante a princípio, desviando-se dos jogos FIFA padrão e aproximando-se da complexidade do Football Manager. A essência do futebol moderno não se resume mais a posições fixas, com equipes oscilando entre formações com ou sem a bola.

Agora, o FIFA 25 permite essa personalização. Um meio-campista defensivo pode agora atuar como 'Holding Six', motor ou centroavante adicional. O meio-campista atacante pode se transformar em um falso nove, armador ou ponta. As funções associadas a cada posição exigem consideração, influenciando a estratégia geral. Um quadro de táticas parece divertidamente um tabuleiro de xadrez, ilustrando a território designado de cada jogador. Certos jogadores se destacam nessas funções. Por exemplo, Antoine Griezmann do Atlético de Madrid se destaca como um falso nove, enquanto Erling Haaland do Manchester City carrega o manto de um atacante de área ideal.

Flexibilidade de Formação

As formações iniciais servem apenas como uma base, mudando naturalmente à medida que a posse de bola é conquistada ou quando se defende. Por exemplo, uma defesa de quatro jogadores pode ser modificada, resultando em uma formação 3-4-2-1 ao deslocar um defensor central para o meio-campo. A flexibilidade no meio-campo permite que os pontas avancem para o papel de um terceiro atacante, transformando a formação em um 4-3-3 quando em posse. Enquanto se defende, ela volta para um 4-4-2. Essas formações podem até mesmo ser manipuladas na hora, sem a necessidade de planejamento prévio.

Embora o conceito possa parecer complexo, na prática é surpreendentemente intuitivo, alterando padrões de movimento e comportamento defensivo/offensivo. Isso introduz novas estratégias de jogo na comunidade FIFA, destacando o FIFA 25 de seus antecessores em termos de profundidade tática.

O FC IQ pode não revolucionar o jogo, já que o FIFA 25 ainda é jogável sem instruções táticas. Mas oferece uma nova perspectiva para os jogadores hardcore e online, potencialmente servindo como uma pequena vantagem.

Além das novas características do FIFA 25, o passe de temporada foi unificado, permitindo ganhar pontos em todos os modos de jogo. No entanto, o modo carreira é o verdadeiro destaque deste ano. Enquanto o Ultimate Team fica sem grandes avanços, o modo carreira brilha com opções de personalização aprimoradas, táticas aprimoradas, efeitos climáticos dinâmicos e profundidade adicional, oferecendo uma experiência muito mais rica do que nas versões anteriores.

Mas o modo carreira não está isento de desvantagens. O design das conversas de negociação falta novidade, e a cobertura da mídia é limitada. Entrevistas têm pouco valor e parecem deslocadas, e a seção de notícias, essencialmente servindo como uma atualização diária do Gerente, é mal implementada.

Uma nova adição notável à lista é o "Rush", um modo casual de 5v5. Integrado tanto no Manager Mode quanto no Ultimate Team, o "Rush" traz nova vida ao jogo, injetando a leveza de que o Ultimate Team carecia há muito tempo. Uma escolha perfeita para sessões multijogador, o "Rush" melhora a diversão geral enquanto reduz o risco de trocas frustrantes com misteriosos companheiros de equipe conhecidos por perder a bola.

O FIFA 25 justifica o preço integral? Jogadores casuais podem mal perceber a diferença do FIFA 24, dada a atualização limitada à layout. Jogadores hardcore e fãs de táticas, porém, ganham uma nova fonte de variedade com o modo "Rush", enquanto estrategistas de futebol podem mergulhar de cabeça nas complexidades do FC IQ.

O FIFA 25 será lançado em 27 de setembro para o PS5, PS4, Xbox Series X/S e PC.

Leia também: