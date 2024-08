- O Festival de Cinema de Veneza começa com uma homenagem a Sigourney Weaver.

Atriz Sigourney Weaver, dos EUA, recebeu um leão honorário na estreia do Festival de Cinema de Veneza. Com 74 anos, ela brincou: "Meu leão vai ocupar o assento ao meu lado no avião", fazendo referência ao nome italiano do prêmio, "Leone d'Oro". Ela acrescentou: "Vai me acompanhar na gôndola e meu marido vai ter que se adaptar a ele dividindo nossa cama".

A atriz Camille Cottin fez um discurso emocionado em homenagem a Weaver. Em seguida, o diretor James Cameron, por meio de uma mensagem de vídeo, expressou: "Na minha opinião, o Oscar deveria ter sido dela há décadas".

No ano passado, o festival foi predominantemente frequentado por atores italianos e europeus devido à greve de Hollywood. Mas neste ano, diversas estrelas internacionais abrilhantaram o tapete vermelho. A atriz Cate Blanchett e a musicians Patti Smith foram fotografadas juntas.

O diretor Tim Burton fez uma aparição com sua parceira, a atriz Monica Bellucci, de mãos dadas. Seu filme "Beetlejuice Beetlejuice" estava programado para ser o primeiro a ser exibido após a cerimônia de abertura. Além de Bellucci, o filme conta com Michael Keaton, Winona Ryder, Willem Dafoe e Jenna Ortega em papéis principais.

