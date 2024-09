- O famoso vizinho atingiu o seu marco de 60 anos.

Ator mundialmente conhecido Keanu Reeves é, sem dúvida, uma das personalidades mais influentes do cinema do planeta. Sua carreira decolou nos anos 90 com filmes de sucesso como "Point Break" ("Point Break") e "Speed". No início do século, Reeves, conhecido por seu amor pela ficção científica, se tornou um fenômeno temporário com a mente-blowing "The Matrix". Desde 2014, ele vem fazendo ondas no gênero de ação com a série "John Wick", que arrecadou mais de um bilhão de dólares em todo o mundo.

Keanu Reeves é um Ator Medíocre?

Por muito tempo, tanto fãs quanto críticos questionaram as habilidades de atuação de Reeves, chegando a dizer que ele não atua, apenas interpreta a si mesmo. No entanto, ao rever seus papéis notáveis, fica ridículo. Quem mais poderia ter interpretado o inocente e hesitante Neo, que luta contra seu destino por tanto tempo?

E quem entre a elite de Hollywood poderia ter executado as cenas de luta inovadoras em "The Matrix", combinadas com sua narrativa filosófica, de forma tão convincente e cativante?

Reeves ganhou reconhecimento com papéis de ação que lhe permitiram exibir seu charme de estrela. Em "Point Break", ele foi seduzido por Patrick Swayze ("1952-2009") a se tornar um surfista e buscador de emoções. No final do thriller de crime estilooso de Kathryn Bigelow, ele percebe a inutilidade de sua identidade anterior de policial conformista.

Ele não provou ser um sucesso de bilheteria de uma só vez com "Speed", de 1994, um filme de ação emocionante com um conceito simples porém eficaz: um ônibus que não pode desacelerar. No entanto, Reeves não sempre fez as melhores escolhas de papel na década de 90 e desperdiçou sua segunda chance após "Matrix Revolutions" (2003) com filmes como "The Lake House", "Street Kings" e "47 Ronin".

"John Wick" como Renascimento da Carreira

É difícil imaginar onde Keanu Reeves estaria sem a série "John Wick". Críticos frequentemente fazem paralelos entre a vida pessoal de Reeves e a história de John Wick. John Wick perde sua esposa e depois seu cachorro, dado a ele por sua esposa, que sabia que estava morrendo, com as palavras: "Mas você precisa de alguém para amar."

Reeves já passou por suas próprias tragédias. Sua namorada, Jennifer Syme (1972-2001), deu à luz a sua filha ainda não nascida, Ava. Syme morreu mais tarde em um acidente de carro. Sua irmã, Kim Reeves (57), lutou contra leucemia por dez anos. Seu amigo, River Phoenix ("1970-1993"), com quem estrelou em "My Own Private Idaho", de Gus Van Sant, morreu devido a uma overdose em 1993.

Reeves doou milhões para pesquisas sobre câncer e é conhecido por sua gentileza. Ele já foi visto oferecendo seu assento no metrô para uma mulher carregada ou comendo um sanduíche em um banco de parque de forma despretensiosa.

A internet, especialmente através de vários memes, parece estar encantada por Reeves. Ele anunciou publicamente seu relacionamento com a artista Alexandra Grant em 2019. Muitos de seus fãs provavelmente gostariam de passar tempo com o superstar aparentemente acessível, gostável e às vezes pensativo que mantém sua vida pessoal em privado. Keanu Reeves faz 60 anos em 2 de setembro.

