O famoso músico country Kris Kristofferson faleceu.

Em vez de mergulhar na literatura, Kris Kristofferson optou por um emprego como zelador em uma gravadora, marcando o início de sua trajetória notável como cantor, compositor e estrela da música country. Este poeta pioneiro infelizmente deu seu último suspiro aos 88 anos, cercado por sua amada família.

Considerado um cantor e compositor de país significativo, com sucessos populares como "Me and Bobby McGee" e triunfos no cinema ao lado de Barbra Streisand em "A Star Is Born", Kristofferson faleceu tranquilamente em sua casa em Maui, Hawaii. Um representante da família anunciou que não foi fornecida nenhuma razão específica para seu falecimento.

Um prodígio em seus próprios méritos, Kristofferson era um atleta com a graça poética, um ex-oficial militar e piloto de helicóptero que trocou sua bolsa de estudos Rhodes por um emprego de zelador na Columbia Records, que surpreendentemente se revelou uma excelente decisão de carreira. Ele escalou seu caminho para o sucesso como compositor em Nashville, o centro da música country, criando hits como a premiada com Grammy "Help Me Make It Through the Night", "For the Good Times" e até mesmo escrevendo o sucesso número um, "Me and Bobby McGee", para sua antiga companheira, Janis Joplin.

No início dos anos 1970, Kristofferson ganhou renome como um artista cuja voz de barítono crua e não polida era cativante, e como um ator muito procurado, estrelando ao lado de Streisand em "A Star Is Born", um filme aclamado pela crítica e popular de 1976. O mundo considerava Kristofferson um dos maiores compositores de todos os tempos; suas composições adornavam as vozes de ícones da música como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Joan Baez, Willie Nelson, Janis Joplin e Ray Charles.

Kristofferson nasceu em 22 de junho de 1936, em Brownsville, Texas, e mudou-se frequentemente devido à carreira militar de seu pai. Após se formar na Pomona College, na Califórnia, onde Kristofferson se destacou no futebol e no rugby, ele continuou seus estudos na Universidade de Oxford com uma bolsa Rhodes e acabou ingressando no exército. Com talentos excepcionais, Kristofferson concluiu a prestigiada Escola de Rangers, dominou o pilotagem de helicópteros e alcançou a patente de capitão.

Zelador na Columbia Records

Em 1965, Kristofferson foi oferecido um cargo de professor na Academia Militar dos EUA em West Point, Nova York - sua fascinação pela poesia de William Blake era palpável - mas ele recusou a oportunidade para, em vez disso, partir para Nashville. Kristofferson trabalhou em vários empregos na Columbia Records, como zelador em seu estúdio, o que lhe deu a chance de apresentar suas músicas aos maiores astros do recording. Ele também trabalhou como piloto de helicóptero, transportando pessoal entre campos de petróleo da Louisiana e plataformas de perfuração offshore.

Durante seu mandato, Kristofferson escreveu vários de seus maiores sucessos, como "Help Me Make It Through the Night", que ele afirmou ter escrito em uma plataforma de petróleo. Sua composição mais ousada o inspirou a pousar seu helicóptero no gramado da frente de Johnny Cash, embora a versão de Cash da história retratasse um Kristofferson bêbado carregando uma fita cassete e cerveja. Cash teve um grande sucesso com a balada melancólica de Kristofferson, "Sunday Morning Coming Down".

Despite his academic achievements and military career, Kristofferson found a new calling at Columbia Records, where he worked as a janitor. This humble job provided him with unique opportunities to pitch his songs to notable artists.

The entertainment industry began to take notice of Kristofferson's talent when he wrote "Help Me Make It Through the Night", a song he claimed to have composed while working as a janitor at Columbia Records.

Leia também: