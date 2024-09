O ex-parceiro romântico fala publicamente sobre Madonna

Jenny Shimizu, conhecida como uma modelo pioneira nos anos 90, representou Calvin Klein e desfilou para marcas como Versace, Prada, Jean Paul Gaultier, Levi's e o Calendário Pirelli, graças a suas características andróginas. Ela ganhou fama nessa época, trabalhando ao lado de nomes notáveis da indústria da moda.

Em 1993, Shimizu teve um encontro casual com Madonna no set do videoclipe de "Rain" e iniciou um relacionamento romântico. A série do Hulu, "In Vogue: The 90s", apresenta Shimizu compartilhando suas memórias dessa época. Ela revela que Madonna a convidava frequentemente para cidades europeias para encontros íntimos. Em suas palavras, "Nos anos 90, você não recusava um convite de Madonna". O que começou como uma novidade atraente, acabou se tornando uma experiência agradável para ela.

Shimizu comparou essa época a sentir-se como uma sofisticada acompanhante, dizendo: "Eu receberia uma ligação dela, 'Você pode me encontrar para um encontro em Paris? Você não está na Europa, está?', e eu responderia, 'Claro, acabei de terminar no Prada, pegarei o próximo voo'". Seus encontros aconteciam no Ritz às 4h da manhã antes de ela voar de volta para Milão para sua próxima atribuição. Ela brincou: "Meu cônjuge ficará devastado". Shimizu tem sido casada com a consultora de moda Michelle Harper desde 2014.

Memórias de Shimizu

Shimizu esclareceu em suas memórias que sua ligação com Madonna era principalmente impulsionada pela atração física e não pelas emoções. "Nossa conexão não era emocional, era sobre empurrar um ao outro até um pico erótico", ela escreveu. "Eu amei, eu floresci sendo à sua disposição, esperando sua chamada para seu quarto para um encontro apaixonado".

Shimizu também compartilhou um relacionamento romântico com Angelina Jolie durante seu tempo com Madonna. Elas se conheceram no set de "Foxfire" e Jolie expressou seus sentimentos por ela em uma entrevista da revista "Girlfriends". "Jenny Shimizu poderia ter sido meu amor mais profundo", Jolie declarou. "Eu poderia ter me casado com ela, não fosse por Jonny Lee Miller", ela disse, se referindo ao seu marido na época. "Eu me apaixonei por ela assim que a vi".

