- O ex-parceiro Kubilay faz um pedido de desculpas público

Esse relacionamento em alta montanha-russa frequentemente fez notícia, com acusações mútuas de violência. Georgina Fleur (34) e seu ex-parceiro, empresário Kubilay Özdemir, não se comunicam mais, com Fleur criando seus três filhos sozinha em Dubai. Na temporada Allstars Dschungelcamp (RTL, também disponível no RTL+), ela compartilhou reflexões sobre o relacionamento tumultuado. Seu ex supostamente demonstrou arrependimento em uma entrevista à RTL e expressou desejo de se reconectar com sua filha.

"Perdido no Amor"

Fleur afirmou que o relacionamento começou a desandar durante o primeiro Natal deles juntos, como ela compartilhou com seus colegas de acampamento. Mais tarde, "Kubi" supostamente tentou participar de "Das Sommerhaus der Stars" (2020) para mostrar que ainda estavam juntos. No entanto, desentendimentos ocorreram dentro da casa. A razão de Fleur para aguentar foi: "Eu estava tão mergulhada no amor. [...] Eu estava viciada nele."

Sua filha nasceu em 2021. Fleur disse que o comportamento agressivo de seu ex em relação a ela serviu como catalisador para ela deixá-lo: "Encontrei coragem através de minha filha para deixá-lo e me livrar de sua existência." Mais cedo no acampamento, ela havia expressado: "Me sinto triste ao pensar em como será triste quando eu tiver que explicar a ela que ela não tem pai." Ela também sugeriu que apoiaria o contato entre pai e filha: "Você pode enviar um cartão ou ligar, apenas demonstrar interesse em sua própria carne e sangue."

Sobriedade pelos Filhos

Em uma entrevista à RTL, Kubilay Özdemir enfatizou: "Este é o momento certo de dizer: amo todos os meus filhos, amo meus filhos mais velhos e também minha filha e filho mais novos." Sobre sua filha com Fleur, ele disse: "Quero estabelecer contato com a criança o mais rápido possível - quanto antes, melhor."

De acordo com a RTL, o empresário reconheceu e lidou com seus problemas pessoais, tendo ficado sóbrio por dois anos. "Eu me transformei principalmente, trabalhei em mim mesmo", disse Özdemir. "Fiz várias sessões de terapia e passei um mês em uma clínica de reabilitação. Não foi fácil, dei meu melhor. Fiz principalmente pelos meus filhos." Sobre seus acessos de raiva no relacionamento com Fleur, ele disse: "Peço desculpas por tudo. Que eu seja perdoado." No entanto, ele não tem planos de conversar com sua ex. "Não é por maldade. É autopreservação pelo bem da criança."

Na mesma entrevista à RTL, Özdemir mencionou sua intenção de assistir à temporada Allstars Dschungelcamp onde Fleur discutiu seu relacionamento, dizendo, "Vou definitivamente assistir esse episódio." Além disso, quando perguntado sobre a plataforma RTL+, ele expressou interesse em assistir outros episódios, dizendo, "Espero pegar outros temporadas também, no RTL+."

Leia também: