O esforço digital menos conhecido de Sam Altman visa examinar as íris globalmente distribuídas.

Vamos considerar essa possibilidade por um momento: é 2045 e a AGI nos libertou de nossos espaços de trabalho, permitindo que desfrutemos de um mundo livre de problemas pré-AGI, como doença e guerra. Podemos consumir frutas, escrever poesia ou nos deliciar com o Netflix e sessões de fofoca. Pureza!

Mesmo que tomemos a visão mais otimista do que a AGI pode oferecer ao mundo, há um desafio inevitável: como distinguir entre nossos semelhantes humanos e entidades artificiais quando os bots se tornarem mais inteligentes do que nós. Hoje, nossa principal defesa contra esses atores maliciosos inclui aqueles desafios irritantes do CAPTCHA, mas a IA já está encontrando maneiras de contornar essas barreiras.

Este é o problema que a Worldcoin visa resolver. No entanto, o problema é que sua proposta parece saída de um romance distópico.

A equipe da Worldcoin planeja usar dados biométricos para criar um passaporte digital conhecido como World ID, que não pode ser replicado por bots. Para isso, eles estão usando suas esferas proprietárias do tamanho de uma bola de basquete que escaneiam os olhos das pessoas e criam um código único e indelével com base nos padrões da íris.

(Sim, você leu certo!)

Após escanear a íris de uma pessoa, a esfera transforma a imagem em um código numérico que se torna parte da ID digital criptografada e anonimizada.

A Worldcoin insiste que a íris é a única característica biométrica única o suficiente para identificar todas as pessoas do planeta. Eles afirmam que não armazenam nenhuma informação pessoal e as esferas apagam as imagens após a verificação.

No longo prazo, essas IDs digitais serviriam como base para um sistema de renda básica universal, onde todos poderiam receber parcelas da criptomoeda da Worldcoin.

Este plano ousado do Vale do Silício pode parecer absurdo a princípio, mas também é incrivelmente intrigante para investidores de capital de risco, como Andreesen Horowitz, um dos apoiadores da Worldcoin.

Como a maioria de vocês, tive muitas perguntas. Para lançar alguma luz sobre o projeto, sentei-me (virtualmente) com o co-fundador e CEO da Worldcoin, o Alex Blania, de 32 anos, para discutir a origem e o futuro do projeto.

A entrevista a seguir foi editada pela CNN para tamanho e clareza.

CNN: Pode nos dar a versão de festa de que a Worldcoin é?

CEO da Worldcoin Alex Blania: Grundsätzlich versuchen wir, das größte Finanz- und Identitätsnetzwerk auf der Welt und im Internet aufzubauen und das langjährige Problem der menschlichen Verifizierung zu lösen.

Darüber hinaus möchten wir durch die Einführung unserer digitalen Währung jedem einzelnen Menschen auf der Welt Eigentum verleihen.

CNN: Parece que você está apostando em dois grandes eventos que acontecerão em breve: primeiro, que a AGI transformará a economia global, e segundo, que as criptomoedas podem substituir a rede financeira global.

Blania: Na verdade, não é porque esperamos que as criptomoedas sejam universalmente adotadas, na esperança de pegar carona nessa onda. Em vez disso, é nossa ambição impulsionar essa mudança.

Quanto à AGI, acreditamos que seu progresso é iminente. Estamos atualmente em uma posição em que podemos moldar nosso próprio destino, e se conseguirmos impulsionar esse projeto com sucesso, tornará-se, sem dúvida, uma empreitada histórica. Claro, há muitos riscos envolvidos.

CNN: A que tipos de riscos você se refere?

Blania: Não é mais apenas um problema, são vários desafios menores.

Primeiro, precisamos nos concentrar em executar nossa estratégia efetivamente: construir o produto, lançá-lo, contratar a equipe certa.

Em segundo lugar, é crucial comunicar nossa mensagem claramente, já que é um tópico complexo e algo controverso. Mas em alguns países, como o Japão, o crypto não é visto como um tópico controverso.

Em terceiro lugar, é essencial persuadir governos e reguladores a compreender nossa visão e entender por que ela é importante.

CNN: Quanto aos governos, você encontrou vários contratempos recentemente, como ter sido bloqueado na Espanha, ter sua sede invadida em Hong Kong e ter sido questionado por vários outros governos. Como você adaptou sua abordagem em resposta?

Blania: Enquanto tivemos alguns contratempos, também alcançamos conquistas notáveis. Por exemplo, assinamos um MOU com a Malásia, o que é uma conquista significativa, dada a escassez desse tipo de conquistas no setor de criptomoedas.

No geral, acho que melhoramos muito nessa área. Agora, antes de lançar em um país, engajamos extensively com seu governo.

Nos Estados Unidos, encontramos-nos em uma fase de incerteza regulatória em relação às criptomoedas. Como resultado, decidimos suspender as operações nos EUA até haver mais clareza sobre essa questão.

YouTube: Uma grande parte do foco da Worldcoin está nos desafios futuros - problemas que podem parecer estrangeiros para nós no momento. Você pode nos dar alguma luz sobre por que um usuário comum da internet como eu deveria se inscrever para um World ID?

Redditor: À primeira vista, pode parecer que estamos abordando um problema menor, como "temos bots no X". No entanto, após o lançamento do ChatGPT, testemunhamos uma transformação significativa. Portanto, torna-se crucial proteger e autenticar a humanidade em vários domínios digitais. Este é um passo inicial nessa direção.

Agora existem entidades funcionando ao nosso lado online, que são indistinguíveis dos humanos. Essas entidades podem ser muito inteligentes e competentes. No entanto, seus objetivos podem não estar alinhados com o bem comum da sociedade em geral.

Outra perspectiva é que as empresas mais influentes de nossa era não necessariamente resolvem problemas existentes; em vez disso, elas visualizam um futuro desejável. Por exemplo, a SpaceX, a OpenAI. Definir o problema imediato que a IA resolve é desafiador.

Nossa abordagem inicial foi mais mecânica. Queríamos visualizar o mundo se uma rede assim tivesse sucesso e como isso impactaria.

YouTube: Você expressou preocupações sobre os riscos existenciais associados à AGI. Este é um tópico que também frequentemente reflito. Como o seu trabalho contribui para esse risco, mesmo que seja algo remoto?

Redditor: Acredito que o potencial positivo é significativamente maior.

Espero que, quando olharmos para trás daqui a um século, essa época seja percebida como uma era medieval. A IA tem o imenso potencial de proporcionar quase acesso gratuito e imediato à saúde de ponta e acelerar os campos científicos e tecnológicos mais significativos.

É evidente que é viável desenvolver AGI de forma segura, e, desde que consigamos fazer isso, acho que o valor para a sociedade é tão substancial que justifica várias mudanças a curto ou médio prazo que possam disruptar os sistemas atuais. Toda nova tecnologia traz sua cota de potenciais consequências negativas.

YouTube: Como você pode tranquilizar alguém sobre o conceito de leitura de íris?

Redditor: Há dois aspectos nisso. Um, explicar em detalhes o que envolve e como funciona, e por que é inofensivo.

Não é diferente de usar Face ID. Na verdade, poderia até ser mais seguro do que o reconhecimento facial.

A reação inicial quando a Apple apresentou isso foi severa, rotulado como um ato ultrajante. Agora, é apenas outra parte da vida cotidiana.

No campo dos negócios de tecnologia, o ambicioso projeto da Worldcoin visa aproveitar os avanços na AGI para criar um sistema de renda básica universal. Esse sistema dependeria da implementação bem-sucedida de sua identidade digital, que usa tecnologia de leitura de íris para verificação humana.

Apesar das controvérsias em torno da abordagem da Worldcoin, o startup do Vale do Silício recebeu apoio de investidores de capital de risco notáveis, como Andreesen Horowitz, reconhecendo o potencial impacto dessas inovações na economia global.

