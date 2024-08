- O escritor viveu um ano significativamente decepcionante ou desanimador.

George R.R. Martin, com 75 anos, passou por um ano difícil. O criador do universo "Game of Thrones" compartilhou seus pensamentos em um post no blog sobre a tradição de Zozobra, uma enorme boneca de 15 metros queimada anualmente em setembro durante um festival em Santa Fe para limpeza espiritual. O evento visa banir "azar, tristeza, melancolia e decepção do ano passado", de acordo com a escrita de Martin. E com os eventos de 202X, ele enfatizou, "precisamos disso, mais do que nunca".

As Lutas de Martin

Martin atribuiu suas lutas à política: "Não foi um ano fantástico para ninguém, com guerra em todo lugar e um aumento do fascismo..." Mas para ele, pessoalmente, também foi "um ano bem ruim", ele escreveu. "Um cheio de estresse, raiva, desentendimentos e perdas".

Ele até deu uma dica sobre abordar esses problemas mais tarde. Parece que isso incluiria a "Game of Thrones" prévia, "Casa do Dragão": "Não estou exatamente animado com os outros blogs que preciso escrever sobre 'Casa do Dragão'... mas tenho que fazer isso, e farei. Mas não agora".

A série, como "Game of Thrones", é adaptada dos livros de Martin, especificamente seu lançamento de 2018 "Fogo & Sangue". Martin também atua como co-criador e produtor executivo. No entanto, o alcance de seu controle e decisões na série permanece incerto.

A Opinião de Martin sobre "Casa do Dragão"

Martin expressou seus pensamentos sobre a série durante a transmissão de sua segunda temporada em seu blog. E, surpreendentemente, nem todos foram negativos. Em um post de julho, ele elogiou a equipe pela cena de computação gráfica impressionante no quarto episódio - ele acreditava que era inigualável como a melhor batalha de dragão. Por outro lado, ele criticou a série por ilustrar dragões com quatro pernas em vez das tradicionais duas.

Despite his personal struggles with depression due to the tumultuous year, George R.R. Martin praised the fourth episode's dragon battle scene in "House of the Dragon," calling it the best he had seen, yet expressed dissatisfaction with the dragon's depiction having four legs instead of two.

The challenging year had taken a toll on Martin, leading him to express his struggles with stress, anger, disputes, and losses in his blog post.

Leia também: