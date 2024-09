O equilíbrio no primeiro dia de outono durante o equinócio de outono

Este domingo marca nosso segundo e último equinócio de 2024. Se você reside no Hemisfério Norte, reconhece-o como o equinócio de outono (ou equinócio da queda). Por outro lado, indivíduos que moram ao sul do equador veem esse equinócio como o prenúncio do verão.

A localização na Terra influencia significativamente o horário local e até a data em que você experimenta o equinócio de outono. A maioria da população mundial observará isso neste ano no dia 22 de setembro, domingo, às 12:44 UTC (Tempo Universal Coordenado).

Indivíduos próximos ao equador mal notarão mudanças, com dias e noites de aproximadamente 12 horas durante todo o ano. No entanto, aqueles que moram perto dos pólos, como o Alasca, o Canadá e a Escandinávia, testemunham mudanças drásticas na proporção dia/noite a cada ano. Eles experimentam invernos prolongados e escuros seguidos pelo sol da meia-noite durante o solstício de verão, quando a noite mal invade.

Durante o equinócio, todos, do polo ao polo, desfrutam de uma divisão igual de dia e noite. Infelizmente, não é tão perfeitamente "igual" quanto se poderia pensar.

Há uma razão pela qual não se obtém precisamente 12 horas de luz do dia durante o equinócio. Você pode aprender mais sobre isso abaixo.

Aqui estão algumas respostas a perguntas relacionadas ao equinócio de outono:

De onde vem o termo 'equinócio'?

Segundo o arquivo CNN Fast Facts, o termo equinócio vem do latim equinoxium, que significa "igualdade entre o dia e a noite".

Quando exatamente ocorre o equinócio de outono?

O equinócio ocorrerá às 12:44 UTC no domingo, 22 de setembro.

Para cidades como Montreal e Richmond, na Virgínia, esse horário corresponde às 8:43 da manhã no horário local. É às 7:43 da manhã em St. Louis e às 6:43 da manhã para a Cidade do México. A viagem para oeste continua com 5:43 da manhã em Seattle.

Em direções opostas através do Oceano Atlântico, os moradores de Amsterdã e Split, na Croácia, reconhecerão oficialmente o evento às 14:43 do domingo. Dubai, por outro lado, marca o momento exato às 16:43.

Os moradores de Hong Kong observam às 20:43, enquanto Tóquio marca às 21:43. Você pode clicar aqui para inserir sua cidade.

O equinócio de outono é o primeiro dia oficial do outono?

Sim. O outono começa oficialmente no equinócio de outono.

No entanto, existem dois métodos para medir as estações: "as estações astronômicas" (que seguem as chegadas do equinócio e do solstício) e as "estações meteorológicas".

Allison Chinchar, meteorologista da CNN, explica as diferenças:

"O outono astronômico é basicamente o período de tempo do equinócio de outono até o solstício de inverno. Essas datas podem variar por um ou dois dias a cada ano", diz ela.

"O outono meteorológico é diferente ... porque as datas nunca mudam e são baseadas em estações climáticas em vez da posição da Terra em relação ao sol. Essas são talvez as estações com as quais mais pessoas estão familiarizadas", diz Chinchar.

As estações meteorológicas são definidas da seguinte forma: 1º de março a 31 de maio é a primavera; 1º de junho a 31 de agosto é o verão; 1º de setembro a 30 de novembro é o outono; e 1º de dezembro a 28 de fevereiro é o inverno.

"Isso torna algumas datas confusas", diz Chinchar. "Por exemplo, 10 de dezembro, a maioria das pessoas consideraria inverno, mas se você estiver usando o calendário astronômico, tecnicamente ainda é considerado outono porque é antes do solstício de inverno".

Ela afirmou que "meteorologistas e climatologistas preferem usar o 'calendário meteorológico' porque não apenas as datas não mudam - o que torna fácil de lembrar -, mas também porque ele se alinha mais com o que as pessoas acreditam serem estações tradicionais".

Por que ocorre o equinócio de outono?

A Terra gira ao longo de uma linha imaginária do Polo Norte ao Polo Sul, que é chamada de eixo. Essa rotação resulta em dia e noite.

No entanto, o eixo está inclinado em 23,5 graus, como explicado pela NASA. Essa inclinação posiciona um hemisfério do planeta para receber mais luz solar do que o outro pela metade do ano em órbita ao redor do sol. Essa diferença na luz solar é o que desencadeia as estações.

O efeito é mais forte em junho e dezembro tardios. Esses são os solstícios, que têm as maiores diferenças entre o dia e a noite, notavelmente nos pólos (é por isso que fica claro por tanto tempo durante o verão em lugares como a Escandinávia).

Desde o solstício de verão em junho, os dias têm ficado progressivamente mais curtos no Hemisfério Norte, enquanto as noites têm ficado mais longas nos últimos três meses. Bem-vindo ao equinócio de outono!

O que nossos antepassados perceberam?

Muito antes da era dos relógios, satélites e tecnologia moderna, nossos ancestrais tinham um profundo entendimento do movimento do sol pelo céu - suficiente para construir monumentos e templos massivos que serviam não apenas a propósitos religiosos, mas também como grandes calendários para marcar as estações.

Aqui estão apenas alguns dos sites notáveis relacionados ao equinócio e ao movimento anual do sol:

• Stonehenge (Reino Unido): Muitos mistérios cercam essas grandes pedras, mas sabemos que estão perfeitamente alinhadas para rastrear a passagem anual do sol.

• Templos megalíticos malteses: Situados na ilha do Mediterrâneo, esses sete conjuntos de estruturas são entre os mais antigos construções de pedra autossustentadas do mundo, com 5.000 a 6.000 anos. Em Hagar Qim e Mnajdra, as câmaras semicirculares são dispostas de modo que o sol nascente no equinócio fica enquadrado entre as pedras.

Chichen Itza (Península de Yucatan, México): A atração principal de Chichen Itza, a pirâmide El Castillo, oferece um espetáculo impressionante durante os equinócios. Construída pelos Toltecas-Mayas entre 1050 e 1300, essa pirâmide foi projetada para lançar uma sombra durante os equinócios na balustrada norte de El Castillo. A aparição de uma serpente rastejando pelas escadas é criada, com o antigo efeito especial aprimorado por cabeças de besta esculpidas na base.

Jantar Mantar (Nova Delhi, Índia): Embora muito mais recente em origem (1724 e 1730), esses edifícios do final do período Mughal servem como observatórios astronômicos.

Quais são algumas das celebrações e tradições do equinócio de outono?

Em todo o mundo, o equinócio de outono permeou diversas sociedades e celebrações.

Na mitologia grega, o equinócio de outono significa o retorno da deusa Perséfone ao submundo por três meses, onde ela se reconecta com seu esposo, Hades.

Festivais centrados em colheitas na Grã-Bretanha têm raízes no equinócio de outono, datando da antiga era pagã.

As pessoas chinesas e vietnamitas ainda celebram a Lua Cheia (também conhecida como o Festival da Lua Cheia). As ruas são adornadas com lanternas enquanto as pessoas expressam gratidão, admiração pela lua e saboreiam bolos da Lua Cheia - uma iguaria popular do Festival da Lua Cheia. Este festival ocorre no 15º dia do oitavo mês lunar do calendário chinês, que foi marcado em 17 de setembro deste ano.

No Japão, o Dia do Equinócio de Outono é um feriado nacional. No japonês, é conhecido como Shubun no Hi (秋分の日), segundo a Coto Japanese Academy. A origem da celebração pode ser rastreada até o xintoísmo e o budismo.

Então, por que o equinócio não é perfeitamente igual?

Surpreendentemente, há ligeiramente mais luz do dia do que escuridão durante o equinócio, dependendo da localização na Terra. O que causa essa diferença?

As horas ligeiramente desiguais de dia e noite são devido ao método intrincado de medir o nascer do sol e à refração da luz solar dentro da nossa atmosfera.

Esta curvatura dos raios de luz faz com que o sol pareça acima do horizonte mesmo quando a posição real do sol está abaixo do horizonte. O dia é mais longo em latitudes mais altas porque o sol leva mais tempo para nascer e se pôr à medida que nos aproximamos dos pólos.

Como resultado, a duração do dia no equinócio de outono variará ligeiramente com base na localização. Aqui estão algumas aproximações:

• Na linha do equador: Aproximadamente 12 horas e 6 minutos (Quito, Equador)

• A 30 graus de latitude: Aproximadamente 12 horas e 8 minutos (Cairo, Egito)

• A 60 graus de latitude: Aproximadamente 12 horas e 14 minutos (Helsínquia, Finlândia)

A divisão do dia e da noite é verdadeiramente igual apenas alguns dias após o equinócio oficial. Este fenômeno é conhecido como equilux. Quando o equilux ocorre para você depende da sua latitude, de acordo com o timeanddate.com. Quanto mais perto estiver do equador, mais tarde será a data do equilux de outono.

Na linha do equador, o evento do equilux nunca ocorre devido à refração da luz solar na atmosfera, que sempre resulta em um excesso ligeiro de luz do dia sobre a escuridão.

O equinócio de outono, também conhecido como o equinócio de outono, é um evento significativo para as pessoas que vivem no Hemisfério Norte, marcando o início do outono. Este evento oferece a todos ao redor do mundo uma oportunidade de experimentar uma divisão de 12/12 do dia e da noite.

Planejar uma viagem durante este período pode ser uma excelente maneira de testemunhar as diversas mudanças anuais nas razões de dia e noite em vários locais. Por exemplo, indivíduos que residem perto dos pólos, como Alaska, Canadá e Escandinávia, experimentam contrastes acentuados entre os invernos prolongados e o sol da meia-noite do solstício de verão, quando a noite mal invade.

Leia também: