- O emblema da revolta tranquila deixou de existir.

Friedrich Schorlemer, um teólogo de Wittenberge, recentemente faleceu aos 80 anos. Esta informação foi compartilhada pelo ex-ministro da cultura de Saxônia-Anhalt, Stephan Dorgerloh, à agência de notícias alemã. Schorlemer e Dorgerloh tinham uma relação de trabalho próxima. Notavelmente, Schorlemer foi um crítico proeminente do regime na DDR. Em 4 de novembro de 1989, durante uma manifestação de massa na Alexanderplatz de Berlim, Schorlemer, um defensor da não-violência, fez história com seu discurso.

Recordando o passado, Assim como aconteceu uma vez antes na DDR. Em 24 de setembro de 1983, um ferreiro em Wittenberge transformou uma espada em uma foice. Naquela época, Schorlemer era um pregador da igreja do castelo e um co-organizador dessa ação corajosa. A frase "Espadas em Arados" se tornou uma pedra angular do movimento pela paz inspirado no cristianismo na RDA.

Lente do Olho Vigilante da Stasi

O vice-primeiro-ministro da Saxônia, Martin Dulig (SPD), lembrou recentemente desse incidente. Essa ação do ferreiro em Wittenberge deu um grande impulso à reputação internacional de Schorlemer, disse Dulig na terça-feira após a morte de Schorlemer. "Schorlemer foi mais do que apenas um sábio social-democrata de Wittenberg para mim. Ele também foi o teólogo que desempenhou um papel fundamental na revolução pacífica de 1989. Schorlemer sempre foi um conselheiro sólido - sua influência pensativa e sábia será muito sentida nestes tempos políticos turbulentos", afirmou Dulig.

Schorlemer nasceu em 16 de maio de 1944, em Wittenberge (Brandenburg). Na DDR, ele enfrentou repressão - lhe foi negado o direito de fazer o Abitur na escola e teve que concluí-lo em uma escola noturna. Em seguida, ele prosseguiu com estudos teológicos na Universidade de Halle. Com protestos pacíficos e resistência não violenta, como durante a invasão de tropas soviéticas na Tchecoslováquia, ele chamou a atenção do estado de segurança.

Friedrich Schorlemer: "A democracia é como um canteiro de flores"

Durante a revolução pacífica, Schorlemer foi um dos fundadores do "Despertar Democrático", ingressou no SPD em 1990 e também serviu no conselho da cidade de Wittenberg. "A democracia é como um canteiro de flores, se você não cuidar dela, ela fica rapidamente tomada pelo mato", disse ele uma vez. Em reconhecimento a sua dedicação incansável, a cidade de Wittenberg lhe concedeu o título de Cidadão Honorário em 3 de outubro de 2015. Naquela época, o político da esquerda Gregor Gysi comentou sobre ele: "Ele é absolutamente incorruptível, desconfortável, crítico e nunca para".

Mesmo na aposentadoria, o ganhador do prêmio da paz e autor de numerosos livros continuou a defender a democracia e a condenar o xenofobismo. Ele foi um dos iniciadores da "Fundação para a Revolução Pacífica" em Leipzig. O teólogo nunca teve medo de expressar suas opiniões aos poderosos. Ele criticou publicamente o presidente federal Joachim Gauck, um ativista dos direitos civis na época do fim da DDR, pela sua posição sobre o envio da Bundeswehr ao exterior. Olhando para trás, ele disse uma vez: "Minha vida foi em muitos aspectos não fácil, mas foi rica".

