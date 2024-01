O edifício cintilante e espelhado que desaparece no deserto

Maraya é o maior edifício coberto de espelhos do mundo e, em certas alturas do dia, a estrutura parece evaporar-se no deserto circundante.

O edifício - cujo nome significa "espelho" ou "refletor" em árabe - é uma sala de concertos com 500 lugares, um centro comunitário e um espaço para eventos que já acolheu actuações de artistas como Alicia Keys, Andrea Bocelli, Enrique Iglesias e John Legend.

Mas é também uma obra de arte por direito próprio.

Situado na dramática paisagem desértica de AlUla, a apenas 14 milhas do épico local arquitetónico de Hegra, Maraya foi uma colaboração conjunta entre a empresa de design italiana Giò Forma Studio e a Black Engineering.

"Acreditamos verdadeiramente que se um edifício não pode competir com a paisagem, deve melhorá-la", diz Florian Boje, o arquiteto de Maraya, à CNN sobre a sua proposta inicial.

E continua: "Tivemos a sorte de visitar o local e ficámos profundamente tocados pela paisagem natural e cultural, por isso, quando apresentámos o nosso projeto, a primeira coisa que escrevemos foi: 'Não deve ser construído nada visível aqui, por isso, se tivermos mesmo de o fazer, deve ser um cubo espelhado silencioso'".

O resultado, que demorou seis meses desde a conceção até à entrega e apenas 76 dias de construção, foi revelado em 2019.

Desafios específicos do local

Colocar grandes quantidades de vidro no meio de um deserto escaldante pode parecer uma receita para uma visão ofuscante.

Boje e a sua equipa propuseram-se encontrar materiais que melhorassem a vista da paisagem sem agravar as condições de sol e calor.

A primeira solução foi um novo tipo de vidro - feito com cobre.

O Giò Forma Studio trabalhou com a empresa americana Guardian Glass para criar o Guardian UltraMirror, um produto de revestimento personalizado que foi feito para ter em conta o clima quente e soalheiro da Arábia Saudita.

No total, há 9740 painéis a revestir o edifício.

"O engenho e a perseverança valeram a pena para a Guardian Glass, uma vez que tivemos de desenvolver as soluções para as necessidades únicas da Maraya Concert Hall", afirmou Jasmin Hodzic, directora de marketing da empresa para a Ásia e Médio Oriente, num comunicado.

"Os desafios colocados pelo terreno e pelo prazo estavam à nossa frente, mas nós prosseguimos", acrescentou.

O calor intenso pode causar a oxidação do vidro, por isso a equipa desenvolveu um revestimento especial para o vidro do Maraya que seria capaz de resistir a tempestades de areia, grandes flutuações de temperatura e outros desafios climáticos do dia a dia que podem ocorrer no deserto.

"A curvatura subtil da fachada significa que, à distância, o edifício parece uma miragem cintilante do panorama circundante - mas quando os visitantes se aproximam, vêem um reflexo perfeito de si próprios."

Arte no deserto

Apesar de Maraya ter sido sempre concebida para se situar no Vale Ashar de AlUla, repleto de palmeiras, a localização exacta foi selecionada de uma forma que o arquiteto chama "analógica" - simplesmente levando grandes espelhos para a extensão de areia e decidindo qual o melhor local.

O maior desafio foi ter de criar num território puro e intocado de paisagens inimagináveis que também está a ser desenvolvido e descoberto do ponto de vista cultural e que, por isso, ainda está a desenvolver a sua identidade e linguagem de design", diz Boje.

Então, qual é essa linguagem de design a que Boje se refere?

Para além de Maraya, há uma verdadeira enchente de pontos de interesse artístico a surgir na zona histórica e nos seus arredores, com alguns dos nomes mais prestigiados do mundo cultural.

A editora francesa de livros de arte Assouline publicou uma série de títulos que apresentam a arqueologia e a arquitetura sauditas. O expositor de arte visual DesertX instalou-se duas vezes em AlUla, trazendo artistas de todo o mundo para criar obras específicas para o local.

E não é tudo. No início deste ano, o Le Monde noticiou que os "arquitectos" Renzo Piano e Richard Rogers estavam a assinar um acordo de consultoria para a construção de um posto avançado do famoso Centre Pompidou de Paris em AlUla, com o nome provisório de Perspective Galleries.

Mas a experiência de Boje ao projetar Maraya foi muito mais do que um edifício. Ele diz à CNN que também se apaixonou por AlUla, ao ponto de a sua empresa ter agora um escritório permanente lá.

Ir mais fundo

Embora alguns visitantes possam contentar-se em tirar fotografias de Maraya e de todos os seus ângulos cintilantes, seriam negligentes se não entrassem também no edifício.

Para além dos seus espectáculos musicais, o Maraya é palco de exposições de arte, sendo a mais recente a primeira exposição de sempre na Arábia Saudita de Andy Warhol, o lendário artista americano que se inspirou na cultura pop e na publicidade.

Outra grande atração é o restaurante do Maraya, o Maraya Social, situado no telhado com vistas ininterruptas para o deserto.

Dirigido pelo chefe britânico Jason Atherton, que ganhou uma estrela Michelin pelo seu restaurante londrino Pollen Street Social, a estética é Europa e Médio Oriente, tudo concebido ao estilo mezze para partilhar.

Não perca as excelentes sobremesas, nomeadamente o pudim de banana e tâmaras, que, tendo em conta que se pode praticamente tocar nas muitas quintas de tâmaras de AlUla a partir do edifício, é um prato tão local quanto possível.

O álcool é proibido na Arábia Saudita, pelo que muitos restaurantes e locais de diversão nocturna - entre os quais o Maraya Social - se preocuparam em criar menus divertidos e criativos de cocktails artesanais.

O hotel mais próximo de Maraya é o extenso resort Banyan Tree.

Inspirado na cultura beduína, o hotel tem suites com secções exteriores por baixo de tendas modernas, além de fogueiras exteriores, piscinas privadas e áreas de observação de estrelas.

Alguns hóspedes optam por percorrer a pé os dois quilómetros que atravessam o vale, mas o hotel também disponibiliza carros para os transportar entre os dois locais.

Ainda assim, quer chegue a pé ou de carro, a melhor maneira de ver Maraya é vir mais do que uma vez. Desde a luz cor-de-rosa do pôr do sol até ao amanhecer cintilante, cada hora do dia cria uma experiência totalmente diferente.

Fonte: edition.cnn.com