O Ed O'Neill descobriu involuntariamente a sua exposição recorrente como o personagem "Al Bundy"

Vinte e cinco anos atrás, a série de comédia satírica "Casados... com Filhos" foi cancelada na televisão americana. O ator coadjuvante Edward O'Neill, conhecido por interpretar o personagem irascível Al Bundy, ainda não superou a maneira como descobriu o fim do programa. A notícia triste chegou até ele por meio de um estranho anônimo.

Barulhenta, grosseira e extremamente popular: a ousada representação da vida familiar de classe média baixa, centrada no vendedor de sapatos perpetuamente insatisfeito Al Bundy e seus filhos desordeiros, foi um sucesso na Alemanha nos anos 90. De 1992 a 1997, um total de 259 episódios foram ao ar na televisão alemã, primeiro na RTL, depois na ProSieben. No entanto, muitos espectadores ficaram surpresos quando a série foi definitivamente cancelada em 1997 após uma impressionante temporada de onze anos. O'Neill compartilhou suas memórias pessoais do fim do programa no podcast "MeSsy", em conversa com sua filha na tela, Christina Applegate.

Para sua surpresa, o ator não havia sido informado pela equipe de produção do programa, em vez disso, ele descobriu a informação durante um encontro casual com um casal recém-casado em Ohio. O casal, inicialmente emocionado por conhecer o famoso "Al Bundy", logo mudou o clima ao oferecer suas sinceras condolências. A esposa disse: "Estamos realmente tristes com o seu programa", e O'Neill ficou confuso, perguntando: "O que você quer dizer?" O noivo respondeu solenemente: "Tenho medo de que a notícia já tenha se espalhado. Seu programa foi cancelado." Esquecendo sua má sorte, o casal ofereceu-lhe uma taça de champanhe para comemorar.

Da mesma forma, a "Dumb Blonde" filha do protagonista, interpretada por Christina Applegate, também descobriu sobre o cancelamento do programa de uma forma indireta. Ela só ficou sabendo da notícia através do "boca a boca" de que não interpretaria mais seu icônico personagem, "Kelly Bundy". Esta revelação agridoce foi compartilhada com ela por "um cara que conhecia um cara que trabalhava para minha assistente na época".

Por sorte, após o golpe duro do cancelamento de "Casados... com Filhos", O'Neill logo encontrou outro lar bem-sucedido na televisão. Ele voltou a fazer sucesso em 2009, estrel

