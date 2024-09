O diretor executivo de uma empresa desapareceu, após o que o banco da organização recebeu uma fatura enigmática no total de US$ 11 milhões.

O pedido de pagamento de oficiais chineses não identificados aumenta o mistério em torno de Bao, que fundou a empresa de investimentos de ponta China Renaissance em Pequim em 2005 e se tornou um jogador chave nas negociações de empresas de tecnologia chinesas.

Ele facilitou a fusão de 2015 dos principais serviços de entrega de comida da China, Meituan e Dianping. Hoje, sua plataforma "super app" fusionada é amplamente utilizada na China.

O desaparecimento enigmático de Bao causou alarme generalizado nas indústrias financeira e tecnológica da China, exacerbando a inquietação empresarial durante uma recessão econômica.

Este incidente segue uma série de desaparecimentos de líderes empresariais chineses proeminentes, onde executivos muitas vezes desaparecem sem aviso ou explicação.

Em 2023, a China Renaissance anunciou a ausência de Bao durante uma campanha mais ampla contra a corrupção. Mais de um ano e meio depois, nenhum acusação formal ou alegação foi feita contra ele.

No verão passado, o Economic Observer, uma publicação financeira controlada pelo estado, relatou que Bao estava sob custódia da Comissão Central de Inspeção Disciplinar do Partido Comunista Chinês desde seu desaparecimento. Ele foi acusado de estar envolvido em uma investigação envolvendo suposto suborno empresarial.

A CNN não conseguiu entrar em contato com Bao desde seu desaparecimento.

A Fatura Misteriosa

Em fevereiro, Bao renunciou formalmente ao cargo de presidente e CEO da China Renaissance, alegando problemas de saúde e compromissos familiares, de acordo com um comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong.

A China Renaissance revelou a existência de uma fatura de $11 milhões em um relatório separado e atrasado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong. O banco de investimentos afirmou: "Não temos acesso a, e não possuímos informações confiáveis sobre o status de qualquer investigação na qual o Sr. Bao está cooperando".

O banco admite ter pouca informação sobre o caso, incluindo a fatura e o pedido de pagamento relacionado, que foi recebido nos últimos três meses de 2023 e posteriormente pago. Seus auditores encontraram dificuldades para contabilizar o pagamento nos registros financeiros, de acordo com fontes não identificadas do Financial Times. A CNN entrou em contato com o banco de investimentos para obter mais detalhes.

Eventualmente, a China Renaissance categorizou o pagamento como "receitas diversas", que geralmente se refere a quaisquer dívidas pendentes devidas a uma empresa por bens ou serviços entregues.

O auditor chinês da empresa, Zhonghui Anda CPA, emitiu uma "opinião qualificada" sobre seus resultados anuais de 2023, citando potenciais omissões ou inexatidões.

A Deloitte Touche Tohmatsu, uma das "Quatro Grandes" firmas de contabilidade globais, renunciou ao cargo de auditor da China Renaissance em dezembro, pois não conseguiu entrar em contato com Bao.

A partida repentina de Bao da China Renaissance como presidente e CEO, alegando problemas de saúde, ocorreu no contexto de um ambiente empresarial impulsionado pela tecnologia, ainda mais destacado pela existência de uma fatura de $11 milhões e pedido de pagamento relacionado.

Apesar da origem incerta do pagamento e da opinião qualificada da Zhonghui Anda CPA sobre os resultados anuais da China Renaissance, o banco continua a operar no setor de investimentos focado em tecnologia, demonstrando a resiliência do mundo empresarial de tecnologia na China.

