- O criador de casas de luxo coloca a casa opulenta à venda.

Designer de Modas Harald Glöckler (59) Se Despediu do Passado: Ele havia declarado sua intenção de se separar de sua villa em Kirchheim an der Weinstraße, Renânia-Palatinado, onde costumava morar com seu parceiro de longa data Dieter Schroth (75), no ano anterior. No entanto, Glöckler mudou-se para Berlim em 2022. Como resultado, a villa luxuosa agora está à venda, embora os detalhes do preço permaneçam desconhecidos. No entanto, o anúncio digital do imóvel revela outras informações interessantes.

Persianas de Rolos Luxuosas no Andar Superior

Com cerca de 300 metros quadrados de espaço de vida, a villa oferece onze quartos, uma piscina e uma sauna ao seu comprador potencial. O "Château Pompoös" exibe seu luxo tão extravagantemente quanto seu famoso ex-morador. Um quarto é pintado inteiramente de vermelho, enquanto outro é inteiramente preto, e existe outro quarto com papel de parede verde vibrante. "Experimente morar como um rei, esta propriedade impressionante encanta com sua paisagem de parque e uma atmosfera meticulosamente projetada com luxo e estilo", diz o anúncio desta propriedade de três andares. Além disso, "Esta propriedade única não deixa nada a desejar, aqui você pode tornar seus sonhos realidade..."

Isso inclui um quarto com uma porta de alta segurança e uma persiana de rolo para maior segurança, capaz de fechar todo o andar superior. Isso garante "segurança máxima para suas posses valiosas", vangloria-se o corretor imobiliário associado.

Designer Renomado e Personalidade da TV de Reality

Harald Glöckler ficou famoso por sua marca de moda "Pompoös" e por suas aparições em canais de compras na televisão. Em 2010 e 2011, ele atuou como jurado do "Let's Dance", participou de um documentário na VOX e foi juiz do casting show "Curvy Supermodel - Real. Beautiful. Curvaceous" em 2016. Além disso, ele participou do acampamento da selva da RTL (em 2022). Ele compartilhou um relacionamento de 35 anos com Dieter Schroth, oito dos quais foram oficialmente casados. Em fevereiro de 2023, eles anunciaram oficialmente seu término.

