O conselheiro financeiro Zwegat serviu de último farol de esperança para muitos indivíduos.

O formato "Saia da Dívida", ao ar na RTL, tornou-se um sucesso surpreendente com classificações altíssimas. Recentemente, ficou sabendo que o carismático apresentador Peter Zwegat, infelizmente, faleceu em agosto. No programa, o homem de 74 anos costumava mergulhar nas lutas financeiras de seus clientes.

Com uma grande folha de papel, uma grossa caneta vermelha e uma simples pergunta, "O que posso fazer por você?", Zwegat conseguia ilustrar visualmente os problemas financeiros de seus clientes. Seja gastando demais ou ganhando pouco, a maioria de seus problemas se resumia a isso. Quando Zwegat cuidadosamente cercava esses problemas financeiros com sua caneta, isso carregava uma carga adicional de autenticidade. Às vezes, Zwegat era considerado o guru da dívida indiscutível da TV nacional.

Infelizmente, Peter Zwegat, conhecido por seu programa "Saia da Dívida", faleceu aos 74 anos. A notícia foi confirmada pelo próprio canal RTL. "Saia da Dívida", que estreou em 2007, se tornou um sucesso instantâneo, pegando todos de surpresa. De repente, estava atraindo as melhores classificações.

Esse sucesso rápido pode ser atribuído em grande parte à influência de Zwegat. O experiente conselheiro de dívidas e pedagogo social trouxe sua extensa experiência no campo para sua carreira na TV, e isso ficou claro. Zwegat não era estranho a problemas e sua humildade nunca vacilou. Nem mesmo quando confrontado com a confusão financeira de alguns clientes, entre pilhas de contas não abertas e compras desnecessárias e frívolas.

O formato do programa era simples, mas eficaz. Indivíduos ou famílias com sérios problemas financeiros eram apresentados, seguidos por música dramática e a aparição de Zwegat. "Um conselheiro de dívidas com mais de 20 anos de experiência", anunciou uma voz. "Ele não cobra por seus serviços. Ele faz isso de graça." A introdução era tão icônica que era regularmente parodiada, até mesmo por sátiras de TV como "Switch Reloaded", que imitava as imagens pomposas com linhas como "Peter Zwegat não faz isso pelo dinheiro. Peter Zwegat só quer estar na TV".

Críticas rolavam em Zwegat

Se essas críticas atingiram o alvo - bem, isso é aberto a debate. Zwegat se sentia desconfortável com sua fama repentina em alguns momentos. "Eu aproveito minha popularidade", disse em 2011. "Mas quando você sente a mão de um promoter entre seus ombros pela sexta vez, a fama se torna um fardo." Ele também achou que suas visitas frequentes ao seu clube de futebol favorito, Hertha BSC Berlin, eram menos agradáveis devido à sua nova celebridade. No entanto, a vantagem da fama era que, como um fumante apaixonado, ele podia fumar na TV sem medo de represálias.

Críticas de que seu programa era sensacionalista e exagerado rolavam em Zwegat. Em 2007, ele disse à "Der Spiegel" que muitos de seus clientes não conseguiam nem soletrar o termo "crédito à disposição", mas ainda tinham um. "Não estamos exagerando. A realidade é realmente duas vezes pior." Zwegat também era conhecido por seus clientes por usar palavras duras quando necessário, mas também com empatia. Um burocrata com coração. Isso era exatamente o que as pessoas queriam quando lidavam com questões governamentais. O programa também era oportuno. Em 2008, a Chanceler Merkel usou a imagem da esposa próspera de Suábia para explicar que o dinheiro não deveria ser desperdiçado irresponsavelmente. Zwegat, de certa forma, encarnava essa esposa próspera - apenas como um homem de Berlim.

Até 2019, "Saia da Dívida" ainda estava sendo ao ar. A RTL quase chegou a 140 episódios e vários especiais. Até celebridades como Nadja "Naddel" Abd el Farrag procuraram a ajuda de Zwegat, com o especialista financeiro aparecendo como uma calculadora ao lado de sua bola de discoteca.

Faleceu em agosto

Só recentemente ficou revelado que Zwegat já havia falecido em 9 de agosto - inesperadamente e repentinamente, como anunciou a RTL. O funeral foi um evento privado. "Nossos pensamentos estão com a esposa e amigos de Peter Zwegat", disse o diretor de entretenimento Küttner. Zwegat supostamente se casou com sua parceira de longa data, Liane Scholze, em 2011.

A RTL prestou homenagem ao "conhecimento extensivo e à expertise inigualável" de Zwegat, que ele trouxe para os lares de numerosos espectadores. "A dedicação e o carinho de Peter Zwegat ajudaram muitas pessoas a retomarem o controle de suas vidas", disse Küttner. "Sua capacidade de explicar claramente questões financeiras complexas e fornecer soluções foi impressionante." A RTL também anunciou que exibiria episódios selecionados de "Saia da Dívida" em homenagem a Zwegat.

Apesar de sua morte em agosto, a RTL continuou a exibir "Saia da Dívida", prestando homenagem ao conhecimento extensivo e à expertise inigualável de Zwegat. Muitos espectadores apreciaram sua capacidade de explicar questões financeiras complexas e fornecer soluções, tudo isso de graça. Até dentro da indústria da televisão, o programa de Zwegat era um sucesso, sendo parodiado por sua introdução icônica e abordagem direta.

