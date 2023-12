O conceito de super iate inspirado no vulcão com uma "escada fundida

E este novo projeto inspirado num vulcão, da autoria de Anthony Glasson do estúdio de design M51, parece ter potencial para ser verdadeiramente explosivo.

Com 80 metros, o Forge foi concebido para se assemelhar à silhueta de um vulcão sobre a água e, a julgar pelas imagens recentemente divulgadas, o efeito é bastante dramático.

Feita de alumínio, a superestrutura em forma de pirâmide, que tem um exterior preto e laranja e um casco de aço de classe de gelo, e o que o designer descreve como uma "escada derretida", embora se pareça suspeitamente com uma escada típica.

Uma silhueta distinta

Com um preço estimado em cerca de 100 milhões de dólares, o navio pode acomodar até 12 pessoas nas suas oito suites.

Com varandas desdobráveis, bem como uma ponte de comando e a escadaria acima mencionada, que conduz a uma piscina de contra-fluxo, o Forge é tão apelativo quanto possível.

De acordo com Glasson, a forma distinta do navio permitirá tectos abobadados no sky lounge, uma das muitas características impressionantes a bordo.

Os hóspedes também poderão usufruir de um health club a bordo com um ginásio totalmente equipado, bem como de uma sauna e de um tanque de flutuação.

Conceito cativante

No que diz respeito ao entretenimento, o navio terá o seu próprio cinema privado, com um espaço dedicado à realidade virtual, bem como uma garagem de apoio com uma variedade de brinquedos aquáticos, como jet skis, equipamento para desportos radicais e equipamento de mergulho e snorkeling.

Equipado com um sistema de propulsão híbrido diesel-elétrico, o navio terá um alcance de cerca de 5.000 milhas náuticas (cerca de 8.046 quilómetros).

Embora, de momento, seja apenas um conceito, o super iate demoraria cerca de dois anos e meio a três anos a ser construído, se fosse aceite, de acordo com Glasson.

Embora ainda não tenha havido nenhum interesse "sério" por parte dos compradores, o conceito tem atraído muita atenção desde que foi revelado pela primeira vez no início deste mês.

O impressionante design surge poucos meses depois de Glasson ter revelado o conceito futurista do super iate Solar Express, inspirado no filme de 2004 "O Expresso Polar".

Entretanto, o estúdio italiano Gabriele Teruzzi Yachts & Design, revelou o conceito Stella del Sud de 110 metros (360 pés), inspirado no famoso diamante Cartier de 128 quilates, no início deste ano.

