O comentário "inquietante" de Musk dirigido à Swift desencadeia uma resposta da rede.

Elon Musk, o renomado empreendedor, é conhecido por suas publicações únicas, às vezes questionáveis. Após o debate televisivo entre Donald Trump e Kamala Harris, Musk está atualmente envolvido em uma disputa com a estrela pop Taylor Swift. A reação foi rápida.

A lista de publicações peculiares de Musk em sua plataforma X é extensa - demais para detalhar aqui. Houve o tuíte desafiando o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, para uma luta de boxe. Ou aquele que rotulou um mergulhador britânico que ajudou no resgate de um grupo de meninos presos em uma caverna na Tailândia como "um cara pedófilo" devido à sua recusa em aceitar ajuda. Ou aquele que sugeriu que bombardeássemos Marte para torná-lo habitável.

Em sua última publicação, Musk direcionou sua crítica a Taylor Swift. Após a cantora ter apoiado publicamente Harris para uma futura presidência dos EUA e ter se referido a si mesma de forma humorística como "uma senhora sem filhos e com muitos gatos", Musk respondeu a um boato republicano sobre imigrantes ilegais no Ohio comendo animais de estimação ao dizer: "Tudo bem, Taylor, você ganhou. Eu lhe darei um filho e protegerei seus gatos com a minha vida."

Não está claro se Musk estava propondo engravidar Swift ou lhe dar um de seus 12 filhos. Também não está claro como Swift reagiria. No entanto, é evidente que Musk está enfrentando uma reação negativa em X devido ao comentário estranho. Muitos fãs de Swift, conhecidos como "Swifties", estão questionando: "Por que Elon Musk é tão estranho?"

"Musk se revela como um porco misógino. Musk sempre consegue mostrar suas verdadeiras cores," comentou um usuário em X.

"Você é bizarro e estranho," comentaram vários usuários de várias formas.

"Os gatos recusam educadamente, mas firmemente, sua oferta. Agora pare de agir estranhamente e de oferecer seus filhos às pessoas," leu-se em uma publicação de Larry, o Gato, o famoso felino de 10 Downing Street.

"Os fãs de Taylor Swift comprarão um Tesla agora?" perguntou o ator Billy Baldwin, divertido.

"Você realmente postou isso para 197 milhões de seguidores?" perguntou um usuário, incrédulo. Como Harris venceu o debate, Musk agora quer "dar a Taylor Swift uma criança que não o quer. Isso é algum tipo de domínio masculino alfa que lhe faz sentir poderoso e masculino? Funciona?"

"Diga isso para Travis Kelce e veja o que acontece," escreveu outro usuário, se referindo ao namorado de Swift, o jogador de futebol Travis Kelce.

"Por que você está apoiando um criminoso, mentiroso, estuprador e acusado de pedófilo que não conseguiu equilibrar o orçamento ou substituir o Obamacare como prometido, enquanto ignora os curdos e os quatro soldados mortos no Niger?" perguntou um veterano autoproclamado.

"Nenhuma mulher com auto-respeito concordaria com isso, e tenho certeza de que Taylor Swift é uma mulher que escolheria ter um filho com um homem que a ama por quem ela é no futuro," comentou um "Swiftie".

"Pensei que desta vez fosse uma conta paródia," escreveu um usuário do X, se referindo aos frequentes posts falsos que costumam viralizar sob o nome de Musk.

"Parece muito predatório para mim," comentou um homem.

Esta publicação leva as coisas a um novo nível de estranheza. Não é apenas estranho, é perturbador," acha um usuário.

"Amigo, se você quiser aprender a falar com mulheres, estou disponível. Mas eu farei o contrato, não seus advogados. Parece que eles não têm ideia de como é ruim," escreveu um certo Alexey Shevchenko, consultor do LinkedIn.

"Travis Kelce, quando ele vir este app e ver o CEO oferecendo para engravidar sua esposa," escreveu um usuário sob uma foto de Kelce visivelmente chateado e corado, discutindo com seu treinador Andy Reid.

"Ninguém quer seu sêmen estranho," comentou uma mulher.

"Desculpe, Elon, mas Taylor Swift não está interessada em Cybertrucks," comentou uma mulher chamada Annabelle, brincando com a fisicalidade de Musk e um dos modelos Tesla mais robustos.

"Isso é o que 'eww' parece," escreveu um usuário do X, claramente enojado.

"Este homem, Elon Musk, não é uma pessoa séria. Por que empresas reputadas fariam negócios com esse indivíduo? É patético. Os republicanos não são pessoas sérias, e Trump provou isso ontem (durante o debate contra Kamala Harris, Ed.). Eles só sabem de mentiras, ódio, raiva, divisão e mentiras," escreveu um eleitor democrata, irritado.

"O post de Musk deve ser visto como parte do padrão mais amplo de Trump/Republicanos menosprezando mulheres que não se enquadram em papéis de gênero tradicionais. Sua contribuição é misógina porque ele reduz a posição política séria de Swift ao estereótipo de 'uma senhora sem filhos e com muitos gatos'," achou uma mulher chamada Eva.

Swift havia expressado seu apoio a Harris no Instagram após o debate televisivo entre Donald Trump e Kamala Harris, chamando-a de "uma líder level-headed e talentosa." Ela assinou com "Senhora sem filhos e com muitos gatos." "Senhora sem filhos e com muitos gatos" foi uma referência a uma declaração feita pelo candidato a vice-presidente de Trump, J.D. Vance. Em uma entrevista de 2021 à Fox News, ele disse que o país estava sendo liderado por democratas, oligarcas e "senhoras sem filhos e com muitos gatos que estão infelizes com suas próprias vidas e com as decisões que tomaram e querem deixar o resto do país infeliz também."

Em resposta ao comentário de Swift, Musk decidiu não se envolver mais, dizendo: "Não vou me envolver nesta discussão sobre senhora com muitos gatos."

