O comediante Jo Koy será o anfitrião dos Globos de Ouro

A decisão foi anunciada no site dos Globos na manhã de quinta-feira.

Koy é um comediante de stand-up que, no passado, foi membro do painel do programa "Chelsea Lately" e também teve especiais de comédia que foram ao ar no Comedy Central e Netflix.

"Estamos entusiasmados por ter Jo como anfitrião da 81.ª edição anual dos Globos de Ouro e por trazer a sua energia contagiante e o seu humor relacionável para dar início à temporada de prémios de Hollywood", afirmou Helen Hoehne, presidente dos Globos de Ouro. "Mal podemos esperar para ver o que ele tem reservado para as estrelas na sala e para uma audiência global."

"Na minha carreira, já subi a muitos palcos em todo o mundo, mas este vai ser muito especial. Estou muito entusiasmado por ser o anfitrião dos Globos de Ouro este ano", disse Koy. "Este é o momento em que posso deixar a minha família filipina orgulhosa. Mahal Kita (Google it)!"

A seleção tardia do anfitrião surge depois de a CNN ter noticiado anteriormente que vários outros potenciais anfitriões, incluindo Chris Rock e Ali Wong, se recusaram a aceitar o espetáculo.

Esta história está a ser desenvolvida e será actualizada.

Elizabeth Wagmeister, da CNN, contribuiu para esta história.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com