O chef Kolya Kleeberg foi assaltado em Berlim.

Kolja Kleeberg, reconhecido por programas como "A Batalha das Cozinhas", "A Arena da Culinária" ou "Lanz cozinha!", é nada menos que o famoso chef de TV conhecido em Berlim e além. Infelizmente para quem cruzou com ele na cidade, eles podem não ter reconhecido sua reputação. Com 60 anos, Kleeberg agora compartilha uma história assustadora de seu tempo na capital.

Morando em Berlim por um longo tempo, Kleeberg já foi o chefe do restaurante Vau. No entanto, foram suas aparições em vários programas de TV que o tornaram um nome conhecido. Dividindo a tela com Markus Lanz e Johannes B. Kerner e exibindo suas habilidades em redes como ZDF e Vox, ele certamente deixou sua marca em programas como "A Batalha das Cozinhas" e "A Arena da Culinária".

No entanto, Kleeberg está fazendo manchetes recentemente por um incidente infeliz em sua cidade adotiva. Em uma entrevista exclusiva ao jornal "Bild", ele detalhou um ataque que sofreu em 26 de junho, durante as comemorações do Campeonato Europeu de Futebol na Alemanha.

O ataque ocorreu por volta das 23h, enquanto Kleeberg estava voltando para casa pelo distrito de Charlottenburg. De acordo com o jornal, quatro jovens se aproximaram dele, aparentemente interessados em futebol. Apesar de sua preferência pelo handebol, ele tentou salvar a situação com uma piada sobre futebol - que, infelizmente, não foi bem recebida, já que eles não falavam alemão fluentemente.

Agressão Física

A situação piorou rapidamente, lembra Kleeberg, quando os agressores exigiram seu telefone e tentaram negociar. Em uma tentativa de acalmá-los, ele entregou uma nota de 20 euros, esperando que eles comprassem uma bebida. Mas sua ação só aumentou ainda mais a agressão.

Ele foi agredido fisicamente, Receiving punches to the chest, kicked, and forced into a doorway. Breathlessness ensued as the attackers went on to steal his wallet, causing major distress and trauma.

Com uma lesão na cabeça e hematomas, Kleeberg voltou para casa e sua esposa o acompanhou ao hospital. O incidente ainda o assombra até hoje. Ele registrou oficialmente uma queixa com a polícia contra os agressores não identificados.

Apesar de sua fama de programas como "A Batalha das Cozinhas" e "A Arena da Culinária", os agressores no distrito de Charlottenburg não reconheceram a reputação de Kolja Kleeberg como um famoso chef de TV. O setor de entretenimento ficou abalado com a agressão física a Kleeberg, deixando-o com uma lesão na cabeça e hematomas.

Leia também: