O CDC alerta para doenças graves causadas pela varíola do macaco, enquanto o Ohio comunica a morte de um doente com varíola do macaco

O alerta surge no momento em que o Ohio noticiou a morte de um indivíduo com varíola do macaco - a terceira morte conhecida de um doente com varíola do macaco nos Estados Unidos.

O Ohio registou a morte numa atualização do seu painel de controlo online do surto de var íola dos macacos, na quinta-feira. O Departamento de Saúde de Ohio disse na sexta-feira que um homem adulto com varíola havia morrido, e o indivíduo tinha "outras condições de saúde". O CDC disse à CNN que está ciente da morte.

A primeira morte nos EUA devido à varíola dos macacos foi confirmada este mês no condado de Los Angeles. O departamento de saúde pública do condado e o CDC disseram que a pessoa tinha um sistema imunitário gravemente enfraquecido e tinha sido hospitalizada. Não serão divulgadas mais informações, informou o departamento.

Uma pessoa no condado de Harris, Texas, que tinha varíola de macaco, morreu em agosto, mas o papel do vírus nessa morte não foi confirmado.

As mortes por varíola dos macacos são extremamente raras e os bebés, as mulheres grávidas e as pessoas com sistemas imunitários enfraquecidos correm maior risco. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, entre os mais de 67.000 casos notificados a nível mundial no atual surto, registaram-se 27 mortes.

Foram notificados mais de 25.000 casos de varíola nos Estados Unidos, mas a evolução recente dos casos sugere que o surto está a abrandar nos EUA.

A diminuição do número de casos pode ser um reflexo do aumento do número de pessoas vacinadas contra o vírus. Esta semana, o CDC anunciou que está a alargar a elegibilidade para a vacina contra a varíola do macaco Jynneos a pessoas de alto risco que não tenham sido expostas ao vírus.

De acordo com os dados publicados pelo CDC na quarta-feira, os homens com elevado risco de contrair varíola do macaco por terem relações sexuais com outros homens ou por viverem com o VIH tinham 14 vezes mais probabilidades de serem infectados se não estivessem vacinados, em comparação com os que tinham tomado a primeira dose da vacina há pelo menos duas semanas.

CDC alerta para "manifestações graves" da varíola do macaco

O CDC disse na quinta-feira que algumas pessoas nos EUA que foram infectadas com varíola de macaco durante o surto em curso tiveram "manifestações graves" da doença, hospitalizações prolongadas ou problemas de saúde "substanciais".

O alerta de saúde da agência refere que a varíola macaco grave pode ocorrer em qualquer pessoa, e a maioria das pessoas diagnosticadas durante este surto teve uma doença ligeira ou moderada. A maioria das pessoas cuja doença foi grave tinha VIH com "imunossupressão substancial", diz o alerta.

Algumas das doenças graves incluíram:

Lesões coalescentes ou necróticas que requerem cuidados cirúrgicos extensos ou a amputação de uma extremidade

Lesões em zonas sensíveis como a boca, a uretra, o reto ou a vagina que causam dores fortes e afectam as actividades diárias

Lesões intestinais com inchaço significativo, levando a obstrução

Lesões que causam cicatrizes com efeitos "significativos" em zonas como os órgãos genitais, os intestinos ou a face

Envolvimento de múltiplos sistemas de órgãos e condições associadas, como encefalite, miocardite, conjuntivite e ulcerações da córnea

O aviso insta os prestadores de cuidados de saúde a estarem conscientes dos factores de risco da varíola macaco grave e diz que qualquer pessoa com suspeita ou confirmação de varíola macaco deve ser testada para o VIH. Os profissionais de saúde devem também verificar se o sistema imunitário da pessoa pode estar enfraquecido por outra doença ou por um medicamento.

O tratamento da varíola do macaco em pessoas que têm o sistema imunitário enfraquecido deve envolver a interrupção de quaisquer medicamentos que possam estar a afetar o sistema imunitário, a realização de terapia antirretroviral para as pessoas com VIH e, possivelmente, a utilização de medicamentos como o tecovirimat, conhecido como Tpoxx.

O CDC diz que as pessoas que foram expostas à varíola do macaco através de contacto sexual devem fazer o teste do VIH e de outras doenças sexualmente transmissíveis.

