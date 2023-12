O caso da capa do álbum "Nevermind" dos Nirvana foi reavivado

O Tribunal de Recurso dos Estados Unidos para o 9º Circuito anulou, na quinta-feira, uma decisão de 2022 segundo a qual Spencer Elden não tinha apresentado a sua queixa dentro do prazo de prescrição de 10 anos. "Como cada republicação de pornografia infantil pode constituir um novo dano pessoal, a reclamação de Elden alegando a republicação da capa do álbum nos dez anos anteriores à sua ação não foi barrada pelo estatuto de limitações", disse o tribunal de apelação no resumo de sua ordem.

O que está em causa no processo

A capa de "Nevermind", na qual aparece Elden, com quatro meses de idade, a nadar debaixo de água, com os olhos fixos numa nota de dólar, tornou-se uma das imagens mais duradouras da música rock.

Na sua queixa original, apresentada a 24 de agosto de 2021, os advogados de Elden afirmaram que a imagem era pornográfica e que ele sofreu "danos para toda a vida" em resultado do seu envolvimento.

Elden, agora na casa dos 30 anos, listou os membros sobreviventes da banda, o executor do espólio do vocalista Kurt Cobain e várias gravadoras como réus.

O processo alegou que Elden foi sexualizado porque a imagem do bebé nu a agarrar a nota de dólar fazia com que o bebé se assemelhasse a "um trabalhador sexual".

Elden recriou a imagem algumas vezes durante a sua vida adulta, mas também sugeriu em entrevistas que se sentia desconfortável com a popularidade da capa do álbum.

Em 2007, disse ao Sunday Times do Reino Unidoque achava "um pouco assustador o facto de muitas pessoas me terem visto nu... Sinto-me como a maior estrela porno do mundo". No ano seguinte, disse à CNN que era frequentemente convidado a participar em eventos como o "bebé Nirvana".

A ação judicial alegava que Elden "sofreu e continuará a sofrer danos pessoais devido à posse, transporte, reprodução, publicidade, promoção, apresentação, distribuição, fornecimento e obtenção de pornografia infantil que o retrata por parte dos arguidos".

O que se segue

O processo de Elden vai agora regressar a um tribunal de primeira instância, onde terá de provar que a imagem corresponde à definição de pornografia infantil, o que os advogados dos Nirvana contestaram e o tribunal de recurso afirmou não ter sido a base da sua decisão de quinta-feira.

"A questão de saber se a capa do álbum 'Nevermind' corresponde à definição de pornografia infantil não está em causa neste recurso", escreveu o tribunal numa nota de rodapé da sua opinião.

Bert Deixler, advogado dos Nirvana, considerou a decisão um "revés processual" numa declaração à Billboard.

"Vamos defender este caso sem mérito com vigor e esperamos prevalecer", disse Deixler.

A CNN entrou em contato com representantes do Nirvana para comentar.

Um advogado de Elden disse que ele estava "satisfeito" com a decisão.

"Spencer está muito satisfeito com a decisão e espera ter seu dia no tribunal", disse Robert Lewis, advogado de Elden, em um comunicado à CNN. "A decisão é importante para todas as vítimas de pornografia infantil".

'Nevermind'

Lançado originalmente em setembro de 1991, "Nevermind" e o seu single principal "Smells Like Teen Spirit" ajudaram a popularizar a música grunge.

Tanto o seu conteúdo como a sua arte foram aclamados como obras seminais do rock, mas três anos após o seu lançamento, o vocalista dos Nirvana, Kurt Cobain, morreu por suicídio em Seattle e os restantes membros separaram-se.

Elden disse à CNN em 2008: "Dizia-se que Cobain tinha o conceito original de querer mostrar uma mãe a dar à luz debaixo de água". Elden acrescentou: "Mas o compromisso era ter um bebé a nadar debaixo de água. Ou pelo menos foi o que me disseram."

"Nevermind" alcançou o primeiro lugar na Billboard 200 em janeiro de 1992 e esteve 554 semanas na tabela. O álbum vendeu mais de 30 milhões de cópias.

