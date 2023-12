O cantor mascarado revela o vencedor da 10ª temporada

Para abrir, os quatro finalistas, Sea Queen, Gazelle, Cow e Donut cantaram "What I Like About You" dos The Romantics.

Sob as máscaras, Donut revelou-se ser John Schneider, Sea Queen era Macy Gray e Gazelle era Janel Parrish.

O vencedor da 10ª temporada foi Cow, que se revelou ser Ne-Yo. Ele interpretou "Rhythm Nation" de Janet Jackson e "Take a Bow" de Rihanna.

Nicole Scherzinger e Robin Thicke adivinharam corretamente quem estava debaixo da máscara de Cow. Os outros escolhidos foram Billy Porter, Usher, Shawn Stockman, cantor dos Boyz II Men, Usher, Leslie Odom Jr., estrela de Hamilton, Trey Songz, Mario, Nelly, Jason Derulo e Taye Diggs. Ao longo da temporada, Cow interpretou "Bones" dos Imagine Dragons, "Treasure" de Bruno Mars, "Cry Me a River" de Justin Timberlake e "Ring My Bell" de Anita Ward.

Os membros do elenco eliminados desta temporada incluem Keyshia Cole (Candelabro), Michael Rapaport (Pickle), Tom Sandoval (Diver) de Vanderpump Rules, Anthony Anderson (Rubber Ducky), John Oates (An Anfitrião) de Hall & Oates' John Oates (Anteater), Skid Row's Sebastian Bach (Tiki), Ginuwine (Husky), Ashley Parker Angel (S'More), NBA alum Metta World Peace (Cuddle Monster), The Real Housewives' Luann de Lesseps (Hibiscus), Teen Wolf star Tyler Posey (Hawk), e a lenda do ténis Billie Jean King (Royal Hen).

Fonte: edition.cnn.com