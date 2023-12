O cantor dos Poison, Bret Michaels, partilha informações actualizadas sobre a sua hospitalização

Michaels estava em digressão com a banda de glam metal no Tennessee esta semana quando foi hospitalizado pouco antes de um espetáculo na quinta-feira.

"Para os incríveis fãs de Nashville, obrigado por todos os vossos votos de felicidades! Eu estava realmente animado para subir ao palco na Cidade da Música e me apresentar, mas devido a uma complicação médica imprevista e após a hospitalização, não foi possível ", escreveu Michaels no Instagram na quinta-feira.

O cantor, de 59 anos, não partilhou o motivo pelo qual está atualmente a ser tratado, mas já enfrentou batalhas de saúde anteriores. Michaels tem diabetes tipo 1 desde que era criança e sofreu uma hemorragia cerebral em 2010.

No seu site, Michaels partilhou outra atualização.

"Não há palavras suficientes de agradecimento e gratidão pelos votos de felicidade da família, amigos e fãs", escreveu. "Não posso agradecer o suficiente à incrível e determinada equipa médica de Nashville que me ajudou, como podem ver, com vários locais de IV para fazer testes e administrar fluidos. Estou determinado a tentar arrasar em Jacksonville e voltar para um espetáculo em Nashville em breve".

Os sucessos do Poison nos anos 80 e 90 incluíam "Talk Dirty to Me" e "Every Rose Has Its Thorn".

A banda está programada para um concerto no sábado em Jacksonville, Flórida, e um domingo no Mississippi.

Fonte: edition.cnn.com