O C919 serve como a contraparte chinesa do A320. Vamos aprofundar nas experiências de voo.

Durante a semana inteira, as companhias aéreas operam mais de 60 voos diários entre a capital do país e o centro financeiro, indo e voltando e frequentemente utilizando seus maiores aviões, como o renomado Boeing 747 ou o moderno Airbus A350.

A Air China, que orgulha-se de uma frota de quase 1.000 aeronaves, utilizou um avião de corpo estreito em uma recente manhã de quinta-feira. Mas não era qualquer avião de corpo estreito; era o primeiro e, atualmente, único jato C919 da Air China.

O C919 é o primeiro avião de passageiros de longo alcance produzido na China, fabricado pela Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), com sede em Xangai. Após anos de desenvolvimento e significativos atrasos, o jato de dois motores iniciou seu primeiro voo comercial com a China Eastern Airlines em maio de 2023.

Há muito considerado um potencial game-changer na aviação comercial global, o C919 representa a resposta da COMAC ao Boeing 737 e ao Airbus A320 - dois dos tipos de aeronaves mais populares do mundo.

Apesar de ter recebido mais de 1.000 pedidos, o C919 continua a enfrentar críticas de céticos que expressam preocupação com suas "origens chinesas" (com componentes cruciais, como motores e sistemas de controle de voo, provenientes dos EUA e da Europa) e sua viabilidade no mercado frente ao duopólio Airbus-Boeing.

Como um entusiasta da aviação, essas controvérsias não conseguiram deter minha empolgação em experimentar um novo tipo de aeronave e revisar essa experiência de passageiro relativamente rara, já que há apenas algumas dezenas de C919s no céu da China continental, que é atualmente sua única zona de voo autorizada.

Cheguei ao portão do imenso Aeroporto Internacional de Pequim (PEK) uma hora antes da hora prevista para a decolagem, para contemplar o C919 pela primeira vez. A distância, poderia ser confundido com um A320 devido ao seu nariz mais arredondado e fuselagem curva (em contraste com o B737). Olhos mais atentos notariam as janelas da cabine e as pontas das asas únicas do C919.

Ao entrar no C919 de um mês, fui imediatamente atingido por sua familiaridade; parecia exatamente um A320, com um leve cheiro de novo avião. A Air China optou pela configuração mais espaçosa dentre as três companhias estatais que operam C919s, oferecendo 158 assentos (com capacidade potencial de 192), dispostos em oito assentos de primeira classe e 150 em economia.

Hoje em dia, qualquer espaço adicional para as pernas é um bônus bem-vindo na classe econômica. Reservei um assento na saída de emergência e fiquei satisfeito em descobrir que ambas as fileiras de saída (19 e 20) ofereciam muito espaço para as pernas, mesmo em comparação com a primeira classe doméstica. Como uma pessoa de 1,80m (5'11''), tive muito espaço para esticar as pernas, com os pés mal tocando o assento da frente.

Em termos de interior, havia bicos de ar individuais para controle de clima personalizado, e os passageiros da classe econômica sentados fora das fileiras de saída tinham um suporte dobrável para dispositivos (para smartphones e tablets) localizado acima das mesas.

Os assentos - no esquema padrão 3x3 - eram do tipo estreito, popular entre as companhias aéreas devido à sua capacidade de caber mais fileiras na cabine principal. No entanto, o conforto do voo foi aprimorado pelos travesseiros de cortesia - posicionei um atrás de mim para maior conforto. Sob cada assento, três passageiros compartilhavam dois tomadas com both USB-A e USB-C.

Para uma aeronave com uma autonomia máxima de 5.555 quilômetros (aproximadamente 3.500 milhas), o C919 da Air China parece confiar heavily nos passageiros para entretenimento a bordo. Embora cada encosto de assento incluísse espaço para literatura (com revistas de bordo reais) e bolsos para pertences pessoais, não havia telas individuais ou Wi-Fi disponíveis (as telas abaixadas exibiam programação universalmente pouco atraente), deixando o suporte para dispositivos preencher essa lacuna.

A comissária de bordo anunciou orgulhosamente o tipo de aeronave durante o briefing de pré-decolagem, "Hoje, você está voando com o avião C919 da Air China, que é o primeiro grande avião de passageiros desenvolvido independentemente pela China", enquanto o jato taxiava para a pista.

A Air China serve refeições quentes na economia durante as horas de refeição em todos os voos, incluindo viagens de curta distância (a duração deste voo: 1 hora e 40 minutos). Água engarrafada foi fornecida em cada bolso do encosto de assento antes do embarque, e meu ovo - acompanhado de iogurte e uma barra de chocolate - tinha um sabor satisfatório.

Após explorar um dos dois banheiros da economia localizados na parte de trás da cabine, descobri que estava brilhante, bem conservado e menos apertado do que algumas das novas variantes encontradas no A320 ou B737.

Com os arranha-céus de Xangai aparecendo através das nuvens, nosso avião iniciou sua descida em direção ao Aeroporto Internacional de Hongqiao (SHA).

Como um passageiro sentado perto do motor no assento da janela, lembro-me das duas principais críticas ao C919 que li online: o barulho do motor e o espaço limitado nas bagagens de mão. Embora todos tenham diferentes níveis de tolerância, achei que o som do motor era comparável ao encontrado em voos típicos que utilizam aviões de corpo estreito Boeing ou Airbus. A outra crítica relacionada ao espaço limitado nas bagagens de mão - embora o C919 não seja um vencedor claro nessa categoria - todos os passageiros deste voo lotado conseguiram acomodar suas bagagens de mão com rodinhas sem problemas.

Após um pouso suave em Xangai cerca de 40 minutos antes do horário previsto, não houve aplausos ou gritos (o que não é comum em aviões chineses). Ao desembarcar, notei um punhado de passageiros a mais - provavelmente informados pelo anúncio a bordo sobre o C919 produzido na China - tirando fotos do avião.

Enfrentando alguns obstáculos menores, a viagem acabou sendo bastante tranquila. Como passageiro habitual, junto com muitos outros, provavelmente não notei muitas diferenças entre essa viagem no C919 e voos anteriores nos populares A320 ou B737. Na minha opinião, essa viagem no C919 merece uma nota satisfatória B em termos de segurança e conforto.

Normalmente, os passageiros não escolhem voos com base no tipo de aeronave – a menos que haja uma razão convincente para fazê-lo (como demonstrado por vários incidentes envolvendo aeronaves da Boeing recentemente).

A COMAC depende heavily do sucesso do C919, já que o governo chinês visa modernizar indústrias-chave e reduzir a dependência da tecnologia ocidental. No entanto, para que um programa de aeronave tenha sucesso, analistas concordam que a COMAC precisa mostrar a confiabilidade do C919 para potenciais operadores na Ásia Sudeste, África e outros mercados em desenvolvimento - sem a aprovação acelerada dos reguladores dos EUA e europeus.

Se os passageiros continuarem a experimentar voos "notavelmente comuns" no C919, a COMAC pode conseguir transformar seu jato de linha em um cavalo de trabalho das companhias aéreas chinesas e internacionais.

