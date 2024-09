O aumento dos casos de tosse convulsa suscita questões sobre a utilização da infecção para melhorar uma vacina avançada.

Está registrando o maior número de infecções por pertussis desde 2014, sem sinais de redução, de acordo com Dr. Susan Hariri do Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias da CDC durante uma reunião com consultores da FDA na última sexta-feira.

Este aumento no número de casos neste ano levou os níveis de infecção por pertussis de volta aos níveis pré-pandemia. Os EUA já estavam testemunhando uma tendência de aumento nos casos de pertussis antes da pandemia do Covid-19, atribuída ao fato de que as vacinas atuais proporcionam uma boa proteção inicial que diminui após dois ou três anos.

Dr. Archana Chatterjee, especialista em doenças pediátricas e decana da Faculdade de Medicina de Chicago, afirmou durante a reunião que as vacinas contra a pertussis foram eficazes por muitas décadas, mas não são mais tão eficazes quanto eram. Ela é membro do Comitê Consultivo de Vacinas e Produtos Biológicos Relacionados da FDA.

Na última sexta-feira, o comitê se reuniu para discutir a possibilidade de permitir que empresas farmacêuticas exponham voluntariamente indivíduos à pertussis para testar suas vacinas, uma prática conhecida como ensaio clínico humano.

Casos de pertussis em ascensão por décadas

Os casos de pertussis diminuíram significativamente durante a pandemia à medida que as pessoas limitavam o contato social e implementavam medidas para se proteger contra a Covid-19.

Os EUA registraram aproximadamente 6.000 casos de pertussis em 2020, que diminuíram para cerca de 2.000 casos em 2021. O número de casos aumentou para cerca de 3.000 em 2022 e para cerca de 5.000 no ano anterior.

Até agora neste ano, os EUA registraram 14.569 casos, em comparação com 2.844 no mesmo período do ano passado, de acordo com o Sistema Nacional de Vigilância de Doenças Notificáveis da CDC.

Os sintomas da pertussis começam com um nariz escorrendo, espirros, uma febre leve e uma tosse ligeira, que gradualmente se desenvolve em uma crise de tosse severa. A força das crises de tosse pode fazer com que os pacientes vomitem ou quebrem costelas e é frequentemente acompanhada por um som de "chiado" enquanto a pessoa tenta respirar. Os antibióticos podem tratar a infecção se diagnosticada nas primeiras semanas, mas apenas se administrados antes do início da tosse debilitante e dolorosa.

Bebês não vacinados e adultos são os mais propensos a infecções graves e, em casos raros, morte. No entanto, os médicos observaram indivíduos vacinados também apresentando infecções.

As crianças geralmente recebem cinco doses da vacina contra a pertussis - DTaP ou TdaP - até os seis anos de idade. Booster é recomendado para crianças com 11 ou 12 anos. Mulheres grávidas também são aconselhadas a receber a vacina, e adultos são aconselhados a receber boosters a cada 10 anos.

As taxas de vacinação contra a pertussis nos EUA são altas, com uma estimativa de 90%. De acordo com Hariri, as taxas de vacinação não diminuíram durante a pandemia, como ocorreu em alguns outros países.

Apesar das altas taxas de vacinação, a tendência de aumento dos casos continuou.

A proteção da vacina diminui

A causa do aumento dos casos não é totalmente entendida. Dr. Tod Merkel da FDA's Office of Vaccines Research and Review sugeriu durante uma apresentação ao comitê que as mudanças na bactéria que causa a infecção podem estar contribuindo para o aumento dos casos.

Na década de 1990, os EUA mudaram para um tipo mais novo de vacina contra a pertussis que causava menos efeitos colaterais, mas oferecia menos proteção com efeitos de menor duração em comparação com a antiga vacina de células inteiras. Esta proteção incompleta permitiu que a infecção persistisse e fez com que a bactéria evoluísse para evitar a resposta imunológica gerada pela vacina.

Merkel relatou que 90% das cepas bacterianas associadas a infecções nos EUA agora estão ligadas a mutações que contornam a proteção proporcionada pela vacina.

Crianças vacinadas contra a pertussis estão experimentando um rápido declínio da proteção, às vezes dentro de dois a três anos - muito antes do reforço recomendado aos 11 anos. Como resultado, crianças e adolescentes mais velhos estão cada vez mais se tornando vítimas de infecções à medida que sua proteção se esgota.

A busca por vacinas contra a tosse convulsa mais eficazes e de longa duração com menos efeitos colaterais está em andamento. No entanto, testar essas novas vacinas tem sido desafiador devido à natureza cíclica dos surtos de tosse convulsa, que são difíceis de prever. Entram os estudos de desafio humano.

Os estudos de desafio humano, que expõem voluntários à infecção para testar a eficácia de novas vacinas, podem oferecer uma possível solução para esse desafio de teste. No entanto, a FDA e outras autoridades reguladoras precisarão considerar cuidadosamente as implicações éticas e os potenciais riscos desses estudos antes que eles possam ser implementados.

Enquanto muitos indivíduos exibem sintomas mínimos nas primeiras etapas, os investigadores enfrentam desafios em avaliar a eficácia da vacina contra sintomas leves iniciais e sua capacidade de impede a colonização bacteriana nas passagens nasais. Infelizmente, os modelos de desafio da pertussis não oferecem insights diretos sobre a capacidade da vacina de deter doenças graves, que é geralmente o objetivo principal das vacinas.

Além disso, os profissionais médicos não sabem quais são os mecanismos imunes específicos que proporcionam proteção contra a pertussis, o que dificulta sua capacidade de avaliar se a imunidade obtida através dessas vacinas experimentais corresponde ou até mesmo supera a concedida pelas vacinas aprovadas - uma estratégia conhecida como ponte.

Junte-se à newsletter semanal da CNN Health

Inscreva-se aqui para receber "The Results Are In with Dr. Sanjay Gupta" todas as sextas-feiras da equipe da CNN Health.

Como a Dra. Melinda Wharton, diretora associada de políticas de vacinação e parcerias clínicas no Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias do CDC, afirmou: "Eu sou altamente favorável a isso, mas não estou completamente convencida de que já chegamos a esse ponto ainda."

O aumento contínuo de casos de coqueluche representa uma ameaça significativa à saúde pública. Apesar das altas taxas de vacinação, a proteção oferecida pelas vacinas contra a coqueluche parece diminuir com o tempo, deixando as pessoas mais suscetíveis à infecção.

Leia também: