- O aumento da IA mantém a Nvidia num pico sem precedentes.

NVIDIA, a gigante da tecnologia, continua a faturar massivamente com a explosão da IA. No último trimestre, a receita saltou de $13,5 bilhões em 2021 para mais de $30 bilhões - um aumento impressionante de 122%. Isso ocorre depois de um trimestre em que os lucros despencaram 262%.

Inicialmente, as tecnologias da NVIDIA eram direcionadas para placas de vídeo, mas descobriu-se que elas são excelentes para as tarefas computacionais envolvidas no treinamento de programas de IA. Consequentemente, os chips da NVIDIA se tornaram a tecnologia fundamental para o futuro da IA, e a empresa também desfruta da renda das vendas de software e serviços relacionados.

No último trimestre, o negócio relacionado à tecnologia de centros de dados floresceu notavelmente. A receita atingiu $26,3 bilhões, um aumento de 154% em comparação ao ano anterior, de acordo com a NVIDIA.

Os lucros trimestrais da NVIDIA dobraram, passando de cerca de $6,2 bilhões para quase $16,6 bilhões em relação ao ano anterior.

Para o próximo trimestre, a empresa prevê outro salto na receita, para $32,5 bilhões, enquanto os analistas geralmente preveem cerca de $32 bilhões.

No entanto, os investidores estão cautelosos quanto à necessidade de mais desenvolvimentos no sistema de chip da NVIDIA, o Blackwell. Atualmente, a demanda pelos chips Hopper mais recentes permanece robusta. A ação caiu quase 4% no após-horas de negociação.

Leia também: