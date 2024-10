O ator Daniel Day-Lewis sai da aposentadoria para estrelar um filme dirigido pelo seu filho.

O projeto foi revelado na terça-feira pela Focus Features e Plan B, que se unem para "Anemone". Daniel Day-Lewis e Sean Bean estão confirmados no filme, que marca a primeira tentativa de direção de Ronan Day-Lewis. Samantha Morton também fará parte do filme, que foi escrito pelos dois Day-Lewises.

Na terça-feira, Daniel Day-Lewis e Bean foram flagrados em uma moto em Manchester, Inglaterra, o que gerou especulações sobre o retorno de Day-Lewis aos palcos. Após seu papel no filme "Phantom Thread", de Paul Thomas Anderson, em 2017, o ator de 67 anos havia anunciado sua aposentadoria.

Na época, ele disse à W Magazine: "Minha vida inteira, falei sobre como deveria parar de atuar, mas não sei o que mudou dessa vez. A vontade de me aposentar me atingiu e se tornou uma obsessão. Era algo que eu tinha que fazer".

Desde então, suas aparições públicas foram raras. No entanto, em janeiro, ele apareceu inesperadamente na premiação do National Board of Review para apresentar um prêmio a Martin Scorsese, que o dirigiu em "Gangs of New York" (2002) e "The Age of Innocence" (1993).

"Anemone", atualmente em produção, explora "as complexas interconexões entre pais, filhos e irmãos, e as nuances dos laços familiares".

Ronan Day-Lewis, de 26 anos, é um pintor. Sua arte já foi exibida em Nova York. Sua primeira exposição internacional solo estreia na terça-feira em Hong Kong.

"Estamos empolgados em colaborar com o talentoso artista visual Ronan Day-Lewis em seu primeiro filme, onde ele se une ao seu pai, Daniel Day-Lewis", disse Peter Kujawski, presidente da Focus Features. "Eles escreveram um roteiro incrível e estamos ansiosos para trazer sua visão compartilhada para o público, trabalhando em conjunto com a Plan B".

