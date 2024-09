"O ator Chad McQueen, famoso pelo seu papel em 'Karate Kid', faleceu".

Como performer e corredor, assim como seu famoso pai, o astro de Hollywood Steve McQueen, Chad McQueen deixou sua marca. Infelizmente, esse filho ilustre faleceu aos 63 anos. A causa de sua morte remains um mistério.

Em uma emocionante publicação no Instagram, seus filhos Chase e Madison anunciaram a triste notícia. "Com um coração pesado," eles escreveram, "anunciamos o falecimento de nosso amado pai." Eles continuaram, "Seu amor pelo esporte não era apenas uma exibição de sua incrível habilidade, mas também uma forma de prestar homenagem à legado de seu pai."

Infelizmente, a família não revelou a causa da morte de Chad. No momento de seu falecimento, ele tinha 63 anos. Ele era filho do primeiro casamento de Steve McQueen com a atriz Neile Adams. Em 1980, quando Steve infelizmente faleceu aos 50 anos devido a câncer, Chad tinha apenas 19 anos.

Ao longo de sua carreira, Chad interpretou vários papéis. Ele ficou famoso ao interpretar um lutador de caratê vingativo em dois filmes "Karate Kid" nos anos 80. Depois disso, ele estrelou vários filmes de baixo orçamento, como "Martial Law", "Red Line", "Surface to Air" e "Fall" até 2001. Chad também era um corredor apaixonado. Ele participou de vários competições e até mesmo fundou uma empresa de carros e motocicletas esportivas em 2010. Ele teve um filho de seu primeiro casamento com a atriz Stacey Toten, que também é ator. Em 1993, ele se casou com Jeanie Galbraith, com quem teve dois filhos.

Steve McQueen era conhecido por sua presença estoica na tela e paixão por corridas. No thriller de 1968 "Bullitt", ele interpretou um policial sendo perseguido por assassinos da máfia enquanto dirigia um Ford Mustang pelas ruas de São Francisco. Alguns de seus outros filmes notáveis incluem "The Magnificent Seven", "The Cincinnati Kid", "The Getaway", "Papillon" e "The Towering Inferno".

O amor de Chad McQueen pela atuação levou-o a interpretar papéis em filmes como a série "Karate Kid" e "Martial Law". Após a morte de seu pai, ele encontrou conforto em continuar o legado de seu pai no mundo das corridas.

Apesar de sua carreira de sucesso como ator, Chad McQueen também é lembrado por sua paixão pelo cinema, demonstrando sua apreciação em vários filmes de baixo orçamento como "Red Line" e "Surface to Air".

Leia também: