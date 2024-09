- O artista musical faleceu.

Segundo o site de notícias de celebridades TMZ, a figura renomada Isaac Freeman III, conhecido como Fatman Scoop, passou por um incidente traumático. Ele teria desmaiado durante um show na sexta-feira à noite, sendo levado ao hospital para receber atendimento médico. O incidente teria ocorrido no Town Center Park em Hamden, Connecticut, por volta das 20h30 de 30 de agosto.

O rapper, que já trabalhou com artistas de hip-hop como Missy Elliott (53 anos) e Mariah Carey (55), foi reanimado no local antes de ser levado embora. O empresário da turnê compartilhou uma mensagem emocionada expressando sua incredulidade e gratidão. "Estou sem palavras... Você me deu a chance de viajar pelo mundo e dividir o palco com você em alguns dos palcos mais famosos do nosso planeta. Os ensinamentos que você me passou realmente moldaram o homem que eu sou hoje. Não posso agradecer o suficiente, eu te amo."

Após o desmaio no palco, a família e os amigos de Fatman Scoop ficaram devastados com sua doença. Apesar dos esforços da equipe médica, a tristeza era palpável enquanto eles aguardavam notícias sobre seu estado de saúde.

