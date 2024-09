O apoio a Kamala Harris, a futura próxima superestrela, vem de Billie Eilish.

Billie Eilish e seu irmão músico Finneas O'Connell, com sua imensa base de fãs, incentivaram seus seguidores a votarem em Kamala Harris nas eleições americanas. O duo de irmãos compartilhou suas razões para essa escolha em um post no Instagram e TikTok. "Estamos apoiando Kamala Harris e Tim Walz porque eles defendem a preservação dos direitos reprodutivos e dos anticoncepcionais, justiça ambiental e democracia", declarou Eilish. A cantora acrescentou: "Vote como se seu futuro estivesse em jogo, porque está". Finneas ecoou seus sentimentos, dizendo: "Não podemos deixar que os extremistas controlem nossas vidas, nossas liberdades e nosso futuro".

Sua mensagem poderosa chegou a mais de 130 milhões de seguidores em várias plataformas, com o post do Instagram recebendo mais de um milhão de curtidas em uma hora. Kamala Harris, candidata democrata, desafia o republicano em exercício Donald Trump nas eleições de 5 de novembro.

Incentivo no "National Voter Registration Day"

O apoio de Eilish chegou no "National Voter Registration Day", uma data importante sete semanas antes das eleições. O objetivo desta data é inspirar os americanos a avaliarem ou atualizarem seu status atual de registro de votantes. Dado que o registro não é obrigatório nos EUA, os cidadãos muitas vezes precisam se registrar em vários estados.

Outra artista icônica, Swift, havia expressado anteriormente seu apoio à candidata democrata. Ela anunciou no Instagram que votaria em Kamala Harris e seu candidato a vice-presidente, Tim Walz. Swift tem uma influência incrível sobre sua base de fãs, com cerca de 284 milhões de seguidores na plataforma.

As eleições presidenciais americanas de 2024 estão chamando a atenção com figuras proeminentes como Billie Eilish e Swift expressando seu apoio. Eilish, junto com seu irmão Finneas, incentivou seus seguidores a votarem na candidata democrata Kamala Harris e seu vice-presidente Tim Walz, citando sua defesa por várias questões durante o National Voter Registration Day.

À medida que a contagem regressiva para as eleições de 5 de novembro se aproxima, Harris compete contra o republicano em exercício Donald Trump, enfatizando a importância de os eleitores avaliarem ou atualizarem seu status de registro de votantes nos Estados Unidos.

