O amado ex-coroador James Darren faleceu.

James Darren, conhecido por seu papel como o personagem no famoso filme "Gidget" e como cantor, infelizmente faleceu. Ele era amplamente apreciado por mulheres e também se aventurou na direção. Sua vida chegou ao fim aos 88 anos, após ser considerado fraco demais para uma cirurgia obrigatória.

Nascido James Ercolani em 1936 em Filadélfia, filho de imigrantes italianos, ele abandonou a escola aos 16 anos para mergulhar na atuação. Um olheiro o descobriu e ele estudou com a renomada professora de atuação Stella Adler antes de assinar um contrato com a Columbia Pictures e estrear no cinema em "The Young and the Brave" em 1956.

Sua carreira deu um salto significativo três anos depois com seu papel na comédia "Gidget", onde interpretou o paquera surfista "Moondoggie" ao lado de Sandra Dee. O filme foi um sucesso e desencadeou tanto a onda de surfe da Califórnia quanto as carreiras de seus astros. Darren também lançou uma carreira como cantor, gravando a música tema do filme e alcançando fama com "Goodbye Cruel World" em 1961.

Darren reprisou seu papel em dois sequências, "Gidget Goes to Hawaii" (1961) e "Gidget Goes to Rome" (1963), cada vez com uma atriz principal diferente. "Eu estava preso por contrato", disse ele à Entertainment Weekly em 2004. "Eu era um prisioneiro. Mas era a melhor prisão em que eu poderia estar, com essas encantadoras jovens damas."

No entanto, a fama rápida nem sempre trouxe alegria para Darren. "Eu estava em um programa de dança na TV em São Francisco, e centenas de mulheres invadiram o estúdio, arrancando a porta de vidro, me arrastando para fora, para o chão, e puxando meu cabelo como lembranças", contou ele à People magazine. "Eu estava com medo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto porque doía muito."

Durante os anos 1970, ele apareceu em várias séries de TV, como "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" e "The Love Boat". De 1983 a 1986, ele estrelou ao lado de William Shatner e Heather Locklear na série de drama policial "T.J. Hooker", e também dirigiu um episódio. Ele subsequentemente dirigiu episódios de renomadas séries como "Melrose Place" e "Beverly Hills, 90210".

Darren se casou com sua namorada da infância, Gloria Terlitsky, em 1955, e eles tiveram um filho, Jim, em 1956. Eles se separaram em 1958, e Jim foi posteriormente adotado pelo terceiro marido de Gloria e levou o sobrenome Moret. Em 1960, Darren casou-se com a ex-Miss Dinamarca, Evy Norlund, e eles tiveram mais dois filhos, Christian e Anthony.

Segundo um comunicado em seu site, James Darren morreu tranquilamente em seu sono no Centro Médico Cedars-Sinai em Los Angeles. Seu filho, Jim Moret, disse ao The Hollywood Reporter que seu pai estava programado para uma substituição de válvula aórtica, mas foi considerado fraco demais para a operação. "Eu sempre acreditei que ele sobreviveria porque ele era tão legal. Ele sempre foi legal."

