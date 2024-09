"O amado ator de 'Days of Our Lives' Drake Hogestyn dá adeus aos 70 anos"

Com profunda tristeza, estamos anunciando o falecimento de Drake Hogestyn. A vida lhe lançou um desafio difícil com o diagnóstico de câncer no pâncreas, mas ele enfrentou isso com extraordinária coragem e resiliência, segundo uma mensagem da família Hogestyn, compartilhada em sua página do Instagram dos Dias de Nossas Vidas. "Apesar de ter lutado extraordinariamente, ele acabou por partir, cercado por seus entes queridos."

Várias fontes, como Variety e o Hollywood Reporter, confirmaram essa triste notícia.

A homenagem da família descreveu Hogestyn como um "cônjuge, pai, avô e ator incrível". Eles destacaram sua paixão por entreter o público dos "Dias de Nossas Vidas" e colaborar com o elenco, equipe e produção do programa.

"Amamos ele e sentiremos sua falta todos os dias de nossas vidas", concluiu a mensagem.

Hogestyn ingressou no elenco dos "Dias de Nossas Vidas" em 1986, de acordo com o IMDb.

Após confirmar o falecimento de Drake Hogestyn, Variety e o Hollywood Reporter compartilharam homenagens emocionadas. A homenagem da família destacou o compromisso de Hogestyn em entreter o público dos "Dias de Nossas Vidas", uma paixão que era evidente em sua dedicação à atuação e às colaborações.

