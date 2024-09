O amado artista Udo Jürgens retoma as suas performances melódicas.

No ano passado, o lendário músico Paul McCartney chamou a atenção com a ajuda da IA, lançando o que parecia ser uma nova música dos Beatles, intitulada "Now and Then". Avançando dez anos após sua morte, o famoso cantor alemão Udo Jürgens também está entrando na briga com uma faixa até então desconhecida: "Als ich fortging".

Enquanto o mundo comemora o 10º aniversário da morte de Jürgens, aos 80 anos, seus sucessos duradouros, como "Ich war noch niemals in New York", "Griechischer Wein" e "Aber bitte mit Sahne", continuam a ecoar através do tempo.

A jornada musical de Jürgens abrangeu mais de 6 décadas, e é comum que músicas menos conhecidas sejam criadas e depois arquivadas ou esquecidas por várias razões. A música "Als ich fortging" é um exemplo disso, segundo a Sony Music. Originalmente escrita para seu álbum de 1985, "Treibjagd", esta música acabou sendo omitida devido à falta de alinhamento com o tema do álbum. Ela permaneceu esquecida até ser redescoberta durante o trabalho de arquivamento. Foi decisão dos filhos de Jürgens, John e Jenny, dar a esta composição um lançamento póstumo.

Um achado notável

O letrista Michael Kunze criou as letras para "Als ich fortging". A música passou por uma transformação graças à expertise do experiente baterista e produtor Curt Cress. O processo de renovação, semelhante ao lançamento de "Now and Then" dos Beatles no ano anterior, contou com o poder da IA.

"Tudo o que tínhamos era uma gravação demo, sem multitracks, sem bateria, guitarra ou piano - nada", explicou John Jürgens. A IA permitiu a separação das vozes dos elementos restantes da demo. "Então, tínhamos uma versão 'a cappella'", continuou ele. A gravação vocal estava em excelente condição, permitindo que Curt Cress recriasse as partes instrumentais de acordo com sua expertise.

John Jürgens lembra: "É uma bênção termos encontrado isso. Sempre procuramos algo que Udo tivesse escrito". Jenny Jürgens compartilha um sentimento semelhante, expressando confiança de que seu pai teria apoiado o lançamento da música. A música parece contar uma história comovente carregada de emoções profundas, lembrando os ouvintes dalegacy de Jürgens e sua partida eventual.

"Als ich fortging" está incluída no álbum "udo 90", programado para ser lançado em 27 de setembro, em homenagem ao que teria sido o 90º aniversário de Jürgens três dias depois. O álbum apresenta 90 singles de Udo Jürgens ao longo do período de 1965 a 2014. "Als ich fortging" ocupa um lugar especial como a faixa 91. Um videoclipe também foi criado para a música, apresentando o renomado ator alemão Albrecht Schuch no papel principal, ao lado do encanto vibrante de Viena.

