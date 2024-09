Num evento comemorativo, o aclamado cineasta Tim Burton homenageia as suas estrelas na Calçada da Fama de Hollywood.

"O talentoso mestre do horror, Tim Burton, é conhecido por suas obras góticas como "Edward Mãos de Tesoura" e "Batman", que tornaram o cinema dos anos 80 e 90 único. Recentemente, esse diretor visionário recebeu uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.

"Beetlejuice", a última criação de Burton, está prevista para estrear nos cinemas alemães em 12 de setembro. Logo antes disso, em um dia glorioso em Los Angeles, o diretor foi homenageado com sua própria estrela na Calçada da Fama. A celebração contou com a presença de atores notáveis como Michael Keaton e Winona Ryder, que alcançaram fama internacional graças aos projetos de Burton.

Segundo Winona Ryder, estrela de "Stranger Things" e protagonista de "Edward Mãos de Tesoura", "Burton entende a dor do marginalizado, do peculiar e do excêntrico". Ela acrescentou que Burton teve um papel significativo na formação de sua identidade única como atriz.

Michael Keaton, colaborador frequente de Burton, primeiro ganhou fama através da comédia de horror de 1988 "Beetlejuice" antes de se tornar um fenômeno global devido a "Batman". Ao orar pelo homenageado, Keaton observou que "há muitas pessoas que ganharam fortuna substancial com suas aventuras de super-heróis, graças às ousadas decisões de Burton e à sua perspectiva revolucionária sobre esses filmes, ao revolucionar o gênero com 'Batman' e 'Batman Returns' no final dos anos 80".

Além de Johnny Depp, que não pôde comparecer, "Batman Returns" teve a presença do ator Danny DeVito e da companheira do diretor, a renomada atriz italiana Monica Bellucci, para testemunhar a revelação da estrela de Burton ao longo da Rua Hollywood.

O último filme de Burton, "Beetlejuice", continua a exibir seu estilo único e amor por personagens excêntricos. Após a cerimônia de entrega da estrela, Keaton e Ryder enfatizaram o impacto que os filmes de Burton tiveram em suas carreiras, citando "Beetlejuice" e "Edward Mãos de Tesoura" como projetos influentes."

