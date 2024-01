Novo antibiótico utiliza um novo método para combater bactérias resistentes a medicamentos mortais, segundo um estudo

A bactéria, Acinetobacter baumannii, pode causar infecções graves nos pulmões, nas vias urinárias e no sangue, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA. É resistente a uma classe de antibióticos de largo espetro chamados carbapenemes.

A Acinetobacter baumannii resistente aos carbapenemes, também conhecida como CRAB, estava no topo da lista da Organização Mundial de Saúde de "agentes patogénicos prioritários" resistentes aos antibióticos em 2017. Nos Estados Unidos, a bactéria causou cerca de 8.500 infecções em pacientes hospitalizados e 700 mortes nesse ano, de acordo com os dados mais recentes do CDC.

A CRAB é responsável por cerca de 2% das infecções encontradas nos hospitais dos EUA. É mais comum na Ásia e no Médio Oriente e causa até 20% das infecções em unidades de cuidados intensivos em todo o mundo.

A bactéria desenvolve-se em ambientes médicos como hospitais e lares de idosos. As pessoas que correm maior risco de infeção são as que têm um cateter, as que estão ligadas a um ventilador ou as que têm feridas abertas resultantes de uma cirurgia.

O agente patogénico é tão difícil de eliminar que a Food and Drug Administration dos EUA não aprova uma nova classe de antibióticos para o tratar há mais de 50 anos, referem os investigadores no seu estudo, publicado na quarta-feira na revista Nature.

Mas os investigadores, da Universidade de Harvard e da empresa suíça de cuidados de saúde Hoffmann-La Roche, afirmam que o novo antibiótico, Zosurabalpin, pode matar eficazmente a Acinetobacter baumannii.

A zosurabalpina pertence à sua própria classe química e tem um método de ação único, afirma o Dr. Kenneth Bradley, responsável global pela descoberta de doenças infecciosas na Roche Pharma Research and Early Development e um dos investigadores.

"Trata-se de uma abordagem inovadora, tanto em termos do próprio composto como do mecanismo pelo qual mata as bactérias", afirmou.

A Acinetobacter baumannii é uma bactéria Gram-negativa, o que significa que está protegida por membranas internas e externas, o que a torna difícil de tratar. O objetivo da investigação era identificar e afinar uma molécula que pudesse atravessar as membranas duplas e matar as bactérias.

"Estas duas membranas criam uma barreira muito formidável para a entrada de moléculas como os antibióticos", disse Bradley.

Os investigadores começaram a desenvolver a zosurabalpina examinando cerca de 45.000 pequenas moléculas antibióticas chamadas péptidos macrocíclicos ligados e identificando as que podiam inibir o crescimento de diferentes tipos de bactérias. Após anos a melhorar a potência e a segurança de um número mais reduzido de compostos, os investigadores chegaram a uma molécula modificada.

A zosurabalpina inibe o crescimento da Acinetobacter baumannii ao impedir o movimento de grandes moléculas chamadas lipopolissacarídeos para a membrana externa, onde são necessárias para manter a integridade da membrana, levando à morte celular.

O Zosurabalpin foi eficaz contra mais de 100 amostras clínicas de CRAB que foram testadas, de acordo com a investigação.

O antibiótico reduziu consideravelmente os níveis de bactérias em ratinhos com pneumonia induzida por CRAB, afirmam os investigadores. Também evitou a morte de ratinhos com sépsis provocada pela bactéria.

"A descoberta de fármacos que têm como alvo as bactérias Gram-negativas nocivas é um desafio de longa data devido às dificuldades em fazer com que as moléculas atravessem as membranas bacterianas para atingir alvos no citoplasma", escreveram os investigadores. "Os compostos bem sucedidos devem possuir uma certa combinação de características químicas".

O Zosurabalpin está atualmente em fase 1 de ensaios clínicos para avaliar a segurança, a tolerabilidade e a farmacologia da molécula em humanos, segundo os autores do estudo.

Apesar do novo desenvolvimento, a ameaça à saúde pública da resistência antimicrobiana continua a ser enorme a nível mundial devido à falta de tratamentos eficazes, afirma o Dr. Michael Lobritz, diretor mundial de doenças infecciosas da Roche Pharma Research and Early Development, que também participou na investigação.

A resistência antimicrobiana ocorre quando os germes, como as bactérias e os fungos, evoluem o suficiente para conseguirem sobreviver a encontros com os medicamentos concebidos para os matar.

Cerca de 1,3 milhões de pessoas em todo o mundo morreram diretamente devido à resistência antimicrobiana em 2019, de acordo com uma análise de 2022 publicada na revista Lancet. Em comparação, o HIV / AIDS e a malária causaram 860,000 e 640,000 mortes, respetivamente, naquele ano.

Nos EUA, registam-se anualmente mais de 2,8 milhões de infecções resistentes aos antimicrobianos. Mais de 35.000 pessoas morrem como resultado, de acordo com o Relatório de Ameaças à Resistência aos Antibióticos de 2019 do CDC.

Nas últimas décadas, mais antibióticos foram desenvolvidos para tratar infecções Gram-positivas, que são tipicamente menos prejudiciais e menos resistentes a antibióticos do que as bactérias Gram-negativas, disse Lobritz.

"As bactérias Gram-negativas têm vindo a acumular resistência a muitos dos nossos antibióticos de primeira linha preferidos desde há muito tempo", disse Lobritz, e o zosurabalpin é um antibiótico único contra um agente patogénico "muito formidável".

Os investigadores afirmam que a abordagem utilizada para inibir o crescimento da Acinetobacter pode ajudar a combater outras bactérias difíceis de tratar, como a E. coli.

"Funciona bloqueando a criação ou formação desta membrana externa", disse Bradley, acrescentando que este processo é partilhado por todas as bactérias Gram-negativas. Ao compreender a biologia subjacente a este processo, os futuros investigadores podem aprender a inibir o crescimento de outras bactérias utilizando diferentes moléculas modificadas.

"As inovações são difíceis de obter", disse Lobritz. "Foram precisos 10 anos de esforço neste projeto para chegar ao ponto em que está agora, e ainda há mais ensaios clínicos a fazer antes de se poder determinar se é ou não um medicamento".

