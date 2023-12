Nova estância de luxo celebra a história ferroviária da Tailândia

A Tailândia tem a sua própria história ferroviária, que remonta ao início do século XX, quando os habitantes urbanos de Banguecoque subiam a bordo das rodas de aço para saírem da cidade em direção à praia ou a climas mais frescos.

Mais de 100 anos depois, uma nova estância concebida pelo incomparável Bill Bensley mergulha os hóspedes na essência desta época.

O InterContinental Khao Yai, composto por mais de 65 suites e villas, inclui uma série de carruagens de comboios tailandeses reciclados que foram convertidos em alojamentos de luxo.

A cerca de 2,5 horas de carro de Banguecoque, nos arredores do Parque Nacional de Khao Yai, o design da estância foi inspirado nos primeiros tempos dos caminhos-de-ferro tailandeses e na história da zona como porta de entrada para o nordeste da Tailândia durante o reinado do Rei Rama V (1868 a 1910).

Os hóspedes são envolvidos pelo passado assim que entram na receção. Situada num edifício independente que faz lembrar uma clássica estação ferroviária tailandesa, está repleta de baús de viagem, bancos de madeira, peças clássicas de comboios, ilustrações e fotografias históricas.

A atenção ao pormenor é excecional, embora seja de esperar em qualquer propriedade com o nome de Bensley.

Palavras como caprichoso e fantástico são frequentemente utilizadas para descrever o trabalho do americano baseado em Banguecoque - e com razão. Bensley é incomparável na sua capacidade de dar largas à sua imaginação das melhores maneiras. O resultado são propriedades que contam uma história, sendo cada pormenor uma anedota inteligente que enriquece as páginas.

Desafios logísticos

No caso do InterContinental Khao Yai, Bensley diz que a sua paixão por viagens de comboio influenciou o design. Já viajou em muitos comboios de luxo importantes em vários continentes e passou um verão a levar grupos de viajantes idosos em viagens de comboio costeiras pelo Canadá.

Quando se deparou com um pátio ferroviário tailandês repleto de comboios desactivados, teve de agir.

"Estava a olhar para todas aquelas carruagens velhas e ferrugentas e pensei para mim próprio: 'Meu Deus, estão ali a apodrecer... devíamos mesmo fazer alguma coisa com aquilo'", recorda.

"Seis meses depois, estávamos a comprar o máximo de carruagens que podíamos... Não é preciso construir tudo de raiz", acrescenta.

A seguir veio a parte difícil. Transportar um monte de comboios velhos, pesados e decadentes para a paisagem montanhosa da estância revelou-se um desafio tão grande como seria de esperar.

"Tínhamos planeado conduzi-los sobre carris", diz ele. Mas uma curva apertada no final de uma estrada na estância, onde tinham de colocar as carruagens, obrigou a pedir ajuda extra para terminar o trabalho.

"Contratámos uma grua enorme que tem de subir cerca de 70 metros no ar. Depois, levámos as carruagens de avião e colocámo-las na encosta. Foi um dia e peras... Era uma grua muito cara, mas conseguimos fazer tudo num dia", diz Bensley.

Para além das suites de luxo, as carruagens recicladas da estância também albergam um spa, um clube para crianças e três pontos de venda de comida e bebida - Poirot, Papillon e Tea Carriage.

"Inicialmente, pensámos que todas as carruagens seriam para alojamento, mas depois, quando começámos a trabalhar com elas, ficámos realmente apaixonados pela ideia de Murder on the Orient Express. É aí que entra o Poirot", diz ele sobre o restaurante francês com vista para o Lago dos Cisnes.

O Papillon, mesmo ao lado, é um speakeasy com temática de jazz que serve cocktails fortes e, aos fins-de-semana, música ao vivo. O Tea Carriage situa-se noutra área do resort, onde os hóspedes podem experimentar uma variedade de bebidas, tais como cafés gelados e um belo conjunto de chá da tarde.

O pequeno-almoço é servido no Somying's Kitchen, um espaçoso restaurante aberto todo o dia, com cabinas que lembram os carros de jantar e interiores azuis e brancos brilhantes. Fora do restaurante há uma pequena piscina e o Terminus Bar, que também tem motivos ferroviários tradicionais tailandeses.

Mesmo que não consiga alojar-se numa das carruagens recicladas, os outros quartos e suites não são de desprezar. Cada um, concebido para se assemelhar a uma carruagem clássica, é único e apresenta painéis dramáticos que emolduram o papel de parede cénico.

Existem suites interligadas com beliches para grupos maiores, enquanto outras possuem varandas com vista para o lago e piscinas de mergulho privadas.

Os hóspedes são encorajados a dirigir-se ao parque nacional - mais sobre isso abaixo - mas vale a pena passar algum tempo a desfrutar da estância.

Os 19 hectares do InterContinental Khao Yai estão repletos de mais de 30.000 árvores e vários lagos, o maior dos quais é ocupado por vários cisnes negros e brancos - daí o nome "Lago dos Cisnes". As bicicletas gratuitas podem ser registadas no trilho do lago, enquanto há muitos lugares para se sentar e ver os cisnes a passar.

Parque Nacional de Khao Yai

Apesar de incrivelmente popular entre os residentes de Banguecoque que procuram uma escapadela de fim de semana para fugir à cidade, Khao Yai não é um ponto de atração para os turistas estrangeiros, que tendem a dirigir-se para as praias da Tailândia ou para Chiang Mai, a porta de entrada para o norte montanhoso.

O prestígio de ter uma propriedade Bensley gerida pelo InterContinental dará, sem dúvida, um impulso à zona na cena internacional.

As paisagens nos arredores do Parque Nacional de Khao Yai são muitas vezes comparadas ao campo italiano e algumas das estâncias, cafés, restaurantes e adegas contribuem para esse ambiente.

Existe apenas uma estância de marca internacional na zona, para além do InterContinental, um Movenpick que apresenta um hotel em forma de castelo e um campo de golfe de 18 buracos.

Os visitantes que queiram realmente realizar a fantasia de uma escapadela italiana podem dirigir-se ao Vale de Toscana - um projeto de utilização mista com uma réplica da Torre Inclinada.

Mas, na sua essência, Khao Yai continua a ser um destino de topo para os amantes da natureza. Parte do Complexo Florestal Dong Phayayen-Khao Yai, classificado pela UNESCO, é o parque nacional mais antigo da Tailândia e é constituído por mais de 2.000 quilómetros quadrados de floresta e prados.

Os trilhos para caminhadas são adequados a vários níveis de dificuldade, muitos dos quais dão acesso a belas cascatas. Entre as mais famosas está Haew Narok, da qual a personagem de Leonardo DiCaprio saltou no filme de 2000 "A Praia".

A vida selvagem inclui elefantes, ursos, gibões e tigres (embora os humanos raramente avistem os grandes felinos). Os funcionários do parque oferecem passeios noturnos para observação da vida selvagem, que podem ser reservados no centro de visitantes.

Bensley diz que a localização do InterContinental perto do parque nacional foi o que o atraiu para o projeto em primeiro lugar.

"Sou um homem da natureza selvagem, por isso, para mim, estar tão perto da floresta primária é realmente o que me faz vibrar, poder entrar no parque e ver alguns dos poucos elefantes selvagens que restam na Ásia... essa é, sem dúvida, a minha parte favorita."

Embora a maioria dos hóspedes chegue de carro, é possível apanhar o comboio de Banguecoque para a estação de Pak Chong, que fica a cerca de 40-45 minutos do resort.

No futuro, Bensley diz que pretendem organizar viagens de comboio ao fim de semana, durante as quais os hóspedes vestidos a rigor irão representar Murder on the Orient Express.

Os hóspedes, independentemente de viajarem de carro ou de comboio para Khao Yai a partir de Banguecoque, poderão reparar na construção de uma extensão de carris elevados - estes fazem parte da atrasada rota de comboios de alta velocidade Banguecoque-Nakhon Ratchasima, que acabará por atravessar o Laos e chegar à China.

A linha Bangkok-Nakhon Ratchasmia, com 250 km de extensão, deverá ser inaugurada em 2026, de acordo com notícias recentes da imprensa.

À medida que os viajantes começam a sonhar com os próximos anos, em que os comboios de alta velocidade facilitarão a travessia do interior da Tailândia, é bom saber que existe uma estância que também presta homenagem à história ferroviária do país.

InterContinental Khao Yai Resort, 262, Pong Talong Sub-District, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima 30450; +66 (0)44 082 039; tarifas a partir de 8.700 baht ($265) por noite.

