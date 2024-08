Maquiagem de Olho Fumacê dos Anos 90 Reinterpretada - No período de outono, os estilos de olhos infusados com sujeira ganham popularidade.

Os anos 90 introduziram algumas tendências de beleza inesquecíveis, e nenhuma é tão icônica quanto os olhos esfumados. Essa maquiagem escura e esfumada com uma pitada de rebeldia está fazendo um retorno: o verão tardio de 2024 é tudo sobre os "Olhos Sujos" - um look que revive a tendência original dos lendários anos 90 e a reinventa como uma maquiagem moderna e usável no dia a dia.

O que define os Olhos Sujos?

São aquelas falhas intencionais que ecoam o espírito rebelde do grunge, mas com uma vibe mais descontraída. Sombras profundas e mates em tons de preto, cinza ou marrom são aplicadas pesadamente e podem parecer um pouco bagunçadas. É tudo sobre emoção, não precisão. Bordas borradas e uma aparência ligeiramente esfumaçada são desejáveis - é isso que acrescenta descontração ao look.

O segredo: esse look é mais fácil de montar do que parece! Você só precisa de uma paleta de sombras versátil em tons terra e escuros, um lápis de olho e máscara. A sombra é generosamente espalhada por toda a pálpebra móvel e levemente esfumada para fora. O lápis é desenhado perto da linha d'água e depois ligeiramente esfumaçado - não se estresse se não estiver perfeito, é isso que torna esse look charmoso. Por fim, curve suas pestanas com máscara - pestanas bagunçadas não apenas são permitidas, mas incentivadas!

Como esse look pesado se mistura com a luminosidade do verão?

Mas como esse look intenso se encaixa no final do verão? Com facilidade: em vez de recorrer a tons profundos como os olhos esfumados clássicos, aqui é introduzida uma mudança sutil de tons. Em vez de preto puro, por exemplo, são usados tons de verde-oliva ou borgonha escuro, que acrescentam leveza ao look e se misturam perfeitamente com os looks de verão. Um brilho sutil nas pálpebras também pode proporcionar frescor sem perder a sensação de grunge.

Para evitar que o look pareça muito opressor, mantenha o resto da maquiagem minimalista. Uma powders matificante leve, um toque de blush e lábios em tons nude suaves deixam os olhos serem o centro das atenções. Lembre-se: até as sobrancelhas devem ser naturais e não muito definidas para enfatizar o caráter descontraído dos Olhos Sujos.

Os Olhos Sujos são a tendência de verão ideal para quem prefere a simplicidade, mas ainda quer fazer uma declaração. Esse look acrescenta uma ponta de rebeldia a qualquer estilo e pode ser facilmente integrado à vida cotidiana. Então, o grunge como retratado pelo Nirvana e os anos 90 volta a viver, reinventado e absolutamente usável em 2024.

Os Olhos Grungy são um elemento-chave da tendência dos Olhos Sujos, que envolve sombras intencionalmente falhas e aplicadas pesadamente em tons profundos de preto, cinza ou marrom. Essas sombras podem parecer um pouco bagunçadas com bordas borradas e uma aparência ligeiramente esfumaçada, acrescentando descontração ao look.

Abraçar a tendência dos Olhos Grungy no verão tardio de 2024 significa incorporar tons mais suaves como verde-oliva ou tons de borgonha escuro em vez de tons profundos tradicionais, o que ajuda o look a se misturar facilmente com os looks de verão.

Leia também: