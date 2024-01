No norte da Tailândia, "acampe" em tendas de luxo

"Pai."

"Baen."

"Como."

Tagarelice sem sentido? Nem pensar.

É uma nova língua que tive cerca de 10 minutos para dominar para comunicar com a minha nova amiga, Thongkam.

Apesar do meu sotaque carregado e do meu tom pouco convincente, esta bela elefanta asiática compreende as instruções, levanta a perna para que eu suba para os seus ombros, caminha para a frente, vira e pára.

Durante duas horas, posso conviver com Thongkam enquanto ela passeia por selvas de bambu antes de dar um mergulho gelado no rio Ruak, um afluente do Mekong.

Esta oportunidade única na vida faz parte da experiência de "mahout" (treinador de elefantes) do Four Seasons Golden Triangle Tent ed Camp, no norte da Tailândia.

No interior do Four Seasons Tented Camp Golden Triangle

Tendas só no nome

Embora as sessões de treino de mahout sejam o que fez com que o Four Seasons Tented Camp se destacasse quando abriu há 10 anos - tem sido uma presença constante nas habituais listas dos "melhores do mundo" desde então - o acampamento é uma fuga digna em si mesmo.

As semelhanças que as suas "tendas" de 54 metros quadrados (existem 15) partilham com as suas congéneres tradicionais terminam na lona.

Cada uma delas está repleta de decoração tradicional e pisos de madeira. Há uma cama king-size, uma enorme banheira de cobre martelado à mão e um duche exterior.

TELEVISÃO? Não. (Os funcionários dizem-me que os únicos hóspedes que parecem queixar-se da sua ausência são os adolescentes). Mas há Wi-Fi.

Máquina de café e um bar gratuito abastecido? Claro que sim.

Vai querer beber alguma coisa enquanto descansa no terraço privado da sua tenda e observa as copas das árvores da vizinha Myanmar, com o som ocasional de um elefante a tocar trombeta a quebrar o silêncio.

Parece relaxante, certo? E é. Se não se importar de andar.

As 15 tendas do acampamento estão a uma distância razoável umas das outras, estendendo-se por cerca de um quilómetro ao longo da encosta de uma colina coberta de floresta, todas ligadas através de um belo trilho de tijolo forrado a bambu.

Para os mais apressados, o acampamento tem uma frota de três Land Rover Defenders dos anos 70, que circulam regularmente pela estrada por baixo das tendas. Apreciará estes veículos da velha guarda quando tiver saboreado demasiados martinis tum yum no Burma Bar e precisar de ir até ao outro lado do acampamento para um jantar privado tradicional "kanthok".

Barcos de cauda longa atraem turistas para o sul da Tailândia

O que está para vir em 2016?

O gerente do acampamento, Reza Jafari, diz que a maioria dos hóspedes fica de três a quatro noites, o que lhes dá a oportunidade de fazer passeios de um dia ou experimentar outras actividades do acampamento, como um tratamento de spa ou uma aula de culinária com o talentoso chef executivo do acampamento, Pisan Torphet.

"O maior desafio para mim, pessoalmente, é continuar a fazer evoluir o acampamento e não permitir que ninguém descanse sobre os louros, continuando a elevar cada vez mais a fasquia", afirma Jafari.

Com a estância prestes a completar 10 anos, já existem alguns planos de expansão em curso para o novo ano.

"Estamos a trabalhar com os nossos proprietários na possibilidade de introduzir uma nova suite com dois quartos que terá a sua própria piscina privada", afirma.

"Estamos atualmente a finalizar os projectos com o famoso designer Bill Bensley e esperamos poder começar a trabalhar no primeiro trimestre de 2016."

Ética do turismo com elefantes

Tal como a maioria dos elefantes que trabalham no Four Seasons Tented Camp, Thongkam não tem tido uma vida fácil. Agora com cerca de 50 anos, acredita-se que foi colocada a trabalhar em campos de exploração madeireira tailandeses pouco depois de ter nascido.

Depois disso, passou muitos anos a andar pelas ruas de Surin, uma cidade no nordeste da Tailândia, com o seu mahout, a pedir dinheiro. Então, como é que ela acabou num campo de luxo?

Há cerca de oito anos, a Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF) convidou Thongkam e o seu mahout a mudarem-se para Chiang Rai. A fundação sem fins lucrativos é apoiada pelo Four Seasons Golden Triangle Tented Camp e pelo vizinho Anantara Elephant Camp & Resort e funciona nos terrenos que partilham.

Efectua resgates de elefantes - alguns vindos das ruas, outros de campos de exploração madeireira ilegal, campos de trekking ou espectáculos de elefantes - ao mesmo tempo que convida os mahouts e as suas famílias a juntarem-se aos elefantes no ambiente seguro e verde da fundação.

A equipa do GTAEF reconhece que, num mundo perfeito, todos os elefantes andariam à solta na natureza.

Até que isso aconteça, o seu objetivo é ajudar os elefantes em cativeiro, melhorando as suas vidas e bem-estar, "ao mesmo tempo que participa em programas de conservação e de elefantes selvagens para garantir a sobrevivência da manada selvagem". Nem todos os elefantes da fundação trabalham com os hóspedes do resort, pois precisam de se sentir completamente à vontade para interagir com as pessoas.

"Os campos de elefantes do Anantara Elephant Camp & Resort e do Four Seasons Tented Camp Golden Triangle são os únicos campos na Tailândia que têm uma política declarada de não comprar elefantes", afirma John Roberts, diretor de elefantes e actividades de conservação da GTAEF, num comunicado.

"Isto porque descobrimos que a compra de um elefante às comunidades tradicionais de cornacas leva invariavelmente à compra de, pelo menos, um outro elefante. Isto, por sua vez, leva à captura de elefantes da natureza".

Como lá chegar

Chiang Rai fica a cerca de uma hora e meia de avião de Banguecoque. Várias companhias aéreas tailandesas oferecem voos diários.

O acampamento situa-se em Chiang Saen, a cerca de uma hora de carro do aeroporto de Chiang Rai. O acampamento oferece transporte privado para o aeroporto.

Se o tempo o permitir, os hóspedes têm a opção de embarcar num barco de cauda longa no cais local de Chiang Saen, no rio Mekong, para um cruzeiro rápido e divertido diretamente para o acampamento.

Estão disponíveis helicópteros privados para fazer a ligação entre os hóspedes do Four Seasons Resort Chiang Mai e o Four Seasons Tented Camp Golden Triangle.

