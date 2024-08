No funeral, William e Harry se encontram sem trocar saudações verbais.

Príncipe William e seu irmão Harry supostamente compareceram ao funeral de seu tio falecido, Lorde Robert Fellowes, de forma discreta. Os ilustres membros da realeza estavam presentes, mas optaram por manter distância, sem testemunhas registrando conversas entre eles.

Lorde Fellowes, tio falecido de Príncipe Harry e William, faleceu algumas semanas atrás, aos 82 anos. Seu funeral ocorreu recentemente, com o jornal britânico "The Sun" relatando que Fellowes, casado com Lady Jane Spencer, irmã de Princesa Diana, foi enterrado em Snettisham, Norfolk na última quarta-feira. Um amigo da família confirmou a presença do futuro rei e seu irmão mais novo no serviço. Outra fonte só avistou os dois príncipes no final da cerimônia: "Eles estavam lá, mas não percebi. Eles chegaram de forma discreta." Inicialmente, especulava-se que Harry, agora morando nos EUA com sua esposa, Duquesa Meghan, não conseguiria comparecer ao funeral.

Ambos os Príncipes Têm Engajamentos em Nova York em Setembro

Apesar da suposta tensão entre os irmãos, eles mantiveram distância durante a ocasião solene, como afirmado por moradores locais. Um morador compartilhou com a revista sensacionalista: "William e Harry estavam ambos presentes, mas nunca testemunhamos eles trocando palavras, e eles permaneceram a uma distância segura."

O falecimento de Lorde Fellowes foi anunciado pelo irmão de Diana, Charles Spencer, na plataforma de mídia social X no final de julho: "Meu excepcional cunhado Robert não está mais conosco. Ele foi um epitome de cavalheirismo, um homem cheio de wit, sabedoria e integridade inabalável. Estou incrivelmente honrado por ter compartilhado a ligação de cunhado com ele", escreveu o irmão de Diana.

Os irmãos podem se encontrar novamente em Nova York em setembro. De acordo com um porta-voz do Duque de Sussex, Harry planeja visitar Nova York durante a Assembleia Geral da ONU e a "Semana do Clima". A Semana do Clima cai entre 22 e 29 de setembro, enquanto a Semana de Alto Nível vai de 23 a 27 de setembro. Príncipe William também está programado para visitar Nova York para um compromisso em 24 de setembro.

Apesar da tensão relatada, Príncipe William e Príncipe Harry ambos compareceram ao funeral de seu tio falecido, Lorde Fellowes, mantendo um perfil baixo e evitando conversas com outros. Em setembro, ambos os príncipes são esperados em Nova York para compromissos separados, com Príncipe Harry participando de eventos durante a Assembleia Geral da ONU e a Semana do Clima, e Príncipe William visitando para um compromisso em 24 de setembro.

Leia também: