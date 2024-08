- Nicole Kidman e Angelina Jolie estão a dar as boas vindas a um admirador notável.

Em um tapete vermelho em ** Veneza**, Nicole Kidman e Angelina Jolie cruzaram com um admirador único antes de suas apresentações de filme. De acordo com diversas fontes de notícias, esse indivíduo tem osteogênese imperfeita, uma condição de saúde que afeta o desenvolvimento ósseo e resulta em uma fragilidade óssea extraordinária.

Esse indivíduo participou do festival de cinema em uma cama médica personalizada. Após sua interação com Jolie em uma quinta-feira, "The Hollywood Reporter" o entrevistou. Ele expressou, por meio de um intérprete, "Ela é uma pessoa com um coração muito grande. Ela é incrível."

O encontro com Kidman ocorreu no dia seguinte. De acordo com "The Hollywood Reporter", esse homem se tornou uma presença recorrente no Festival de Cinema de Veneza ao longo dos anos.

O encontro comovente desse homem com Jolie foi destaque em outro artigo do "The Hollywood Reporter" no dia seguinte. Em seguida, "The Commission" reconheceu suas contribuições significativas para o festival e lhe concedeu um prêmio especial.

