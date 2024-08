Nicole Eggert fala do aspecto mais desafiador de sua experiência com o câncer

Em dezembro de 2023, a atriz Nicole Eggert, famosa por seu papel em "Baywatch", foi diagnosticada com câncer de mama. Agora, ela está abertamente falando sobre sua doença e o aspecto mais desafiador após o término de seu tratamento. Falando na estreia de "After Baywatch: Moment in The Sun" em Los Angeles, Eggert mencionou: "Estou nessa fase intermediária, terminei os tratamentos, mas ainda aguardando por mais testes e possivelmente cirurgia".

Durante a entrevista, Eggert destacou a parte mais desafiadora de sua jornada: o período de espera. "Você passa muito tempo esperando, e essa parte não era algo do qual eu estava totalmente ciente, nem é algo que é frequentemente discutido", ela explicou. Durante esse período, ela se sentiu mais produtiva enquanto estava em tratamento.

A espera, em sua opinião, provou ser "frustrante". A meditação e a consulta com um xamã, além de outras distracções, ajudaram-na a lidar com isso. "Seja caminhando ou meditando, tento me distrair da espera", disse Eggert, comparecendo à estreia em Los Angeles com um novo corte de cabelo loiro platinado. Ela tinha raspado a cabeça em fevereiro como preparação para seus tratamentos de câncer.

Suas maiores motivações

Suas filhas, Dilyn e Keegan, a apoiaram ao longo do caminho. Eggert apreciou sua capacidade de lidar bem sem tratá-la de forma diferente. "Elas ambas lidaram incrivelmente. Elas continuaram como se nada estivesse fora do comum, como se a vida continuasse exatamente como sempre", ela compartilhou.

Trabalhar no novo documentário "Baywatch" tornou-se sua "grande distração". Co-produzir o projeto foi uma motivação significativa, ajudando-a a se concentrar em algo além de sua saúde. "Isso me proporcionou um senso de propósito, impedindo-me de me preocupar com minhas preocupações de saúde", expressou Eggert.

A atriz Nicole Eggert interpretou o personagem da salva-vidas Summer Quinn na série de TV "Baywatch" de 1992 a 1994. Ela reprisou seu papel no filme para TV "Baywatch - Wedding in Hawaii" em 2003. A série de documentários "After Baywatch" apresenta antigos astros da série, com material de bastidores nunca visto antes.

A indústria do entretenimento reuniu-se em torno de Nicole Eggert durante esse momento difícil, oferecendo seu apoio e compartilhando de sua força. A série de documentários "After Baywatch" serve como um testemunho de sua resiliência e seu compromisso contínuo com seu amado papel como Summer Quinn.

Apesar do período de espera ser o aspecto mais desafiador de sua jornada, Nicole encontrou conforto na produção de "After Baywatch". A oportunidade de co-produzir e compartilhar histórias por trás das câmeras lhe trouxe um novo senso de propósito à sua vida.

