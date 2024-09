- Nick Martin está atualmente imerso na felicidade de percorrer o mundo e instruindo outros sobre como replicar a experiência.

Vivendo uma jornada na selva com um dragão-comum em Komodo Island, na Indonésia, pegando ondas ao longo das mais belas paisagens da Austrália em um surfboard, e flutuando sobre os templos encantadores de Bagan, no Myanmar, em um balão de ar quente – essas experiências compõem a essência de férias épicas.

Nos últimos doze anos, Nick Martin, um nativo alemão, tem viajado pelo mundo sem parar, sempre em busca da próxima emoção. Com mais de 70 países visitados, ele já morou na Austrália, no Equador, na Nova Zelândia, na Suíça e nas Fiji por longos períodos.

Nick Martin se orgulha de ser um aventureiro, tendo pisado nas areias de incontáveis praias em todos os continentes e tendo uma rede internacional de amigos. Ele vive uma vida que poucos ousam sequer imaginar.

Um recente estudo realizado pelo provedor privado de loteria Lottoland revelou que um em cada três alemães sonha em viajar mais. Um resultado semelhante foi obtido em uma pesquisa encomendada pelo instituto de pesquisa do Eurojackpot, YouGov.

De acordo com o estudo, aproximadamente 64% dos respondentes realizariam seus sonhos em seu tempo livre, desde que tivessem tempo e dinheiro suficientes – a maioria preferindo viajar como método preferido.

Axel Weber, porta-voz do Eurojackpot, destacou o aumento do desejo de viajar durante a pandemia de COVID-19, afirmando que a proibição de viagens só havia fortalecido o desejo de ver o mundo.

Nick Martin compartilha dessa observação e acrescenta que a apreciação pela viagem notavelmente aumentou. “Conheço muitas pessoas que agora querem recuperar suas férias sonhadas perdidas”, ele comentou durante uma entrevista online com a Stern.

A boa notícia é que, com a disposição de partir e uma sede insaciável por exploração, os potenciais viajantes agora têm uma ampla gama de opções à sua disposição. Por exemplo, na Austrália. Antes da pandemia, o país era um ímã para mochileiros.then, the first lockdown brought that to a halt.

However, the dilemma lies in a potential labor shortage for whole industries in the country that relies on backpackers. Currently, backpackers can extend their Work-and-Travel visa for up to three years.

During a brief visit to Germany, Nick Martin found himself engrossed in an unsettling back pain. After medical evaluations, he was diagnosed with a herniated disc and was subsequently confined to his home for several months. “In that time, my most extensive adventure was stumbling from the couch to the bed,” Martin reminisced.

In February 2022, a seminal moment arrived: Physiotherapy yielded positive results, relieving his back pain. Nick Martin's first act? Off to the airport for a Dominican Republic rendezvous. “I wanted to verify if I could still travel. Thankfully, the response was affirmative!”

That a herniated disc couldn't deter him from boundless discovery – that was something Nick Martin could scarcely have imagined twelve years earlier. At that time, the sense of adventure barely stirred within him: vocational training, civilian service, a steady income, and a company vehicle – a conventional existence. However, the allure of the wider world proved too potent to resist. The rest, as they say, is history.

The Pitfall of the Word "But"

A story that, in theory, others could pen. But for that tiny word “but.” Many objections keep people from traveling. “Many folks only glean information about the world through the news, which creates a bleak perception of certain countries”, Martin observes. Yet, the world is far more amiable than one might imagine.

The vivacious Franconian lives for travel, even when he's not globetrotting. His exhilarating adventures are chronicled in two books and are also shared during his international speaking engagements.

Those currently harboring dreams of a global escapade can enroll in the Travel University. Unlike an academic curriculum, it is divided into bachelor and master tiers to create a structured learning experience.

In the bachelor program, participants learn financial strategies for a world trip, planning essentials, and money management skills. In the master's program, travelers are taught to tailor their trips to accommodate chronic illnesses, embrace van life, and thrive as digital nomads.

The content is not founded on scientific research but on firsthand experiences shared by Nick Martin, his partner Stefanie Oeffner, and other globe-trotting experts. Concrete travel tips are in short supply – the goal is to spark the imagination and inspire pupils to craft their unique travel narratives.

For under 120 euros, travel enthusiasts gain access to a supportive network of like-minded individuals and tips for initiating a life of endless exploration.

Martin explains the concept as such: “We share our acquired knowledge and experience from several decades of global travel on the platform. Occasionally, we even provide a much-needed push.” No more doubts or fears serving as excuses for staying put at home.

Venturing Out for a Global Journey

Embarking on a worldwide expedition without bravery is an impossibility. Individuals keen on experiencing new cultures and viewpoints must be willing to step out of their cozy havens. A strong self-assurance can also aid in overcoming the hurdles that await you on this odyssey. Moreover, one must be prepared to discard their blinkers and open their mind to fresh viewpoints, as Martin suggests. With each new destination, it becomes simpler.

Another prerequisite for a global journey: finance. But how substantial should my savings be? Nick Martin, an authority on travel, advises against providing a straightforward answer: "I can't simply state that a global journey costs 23,000 euros." The cost is contingent upon the traveler's personal style, route, and personal requirements.

Apoiando essa ideia com entusiasmo está Nick Martin. Seus olhos brilham, sua voz se eleva e ele se transforma na própria encarnação da inspiração. Seu objetivo é inspirar e motivar, servir como um farol. Não é surpresa que ele encontre satisfação pessoal em seu estilo de vida. Se você lhe perguntar sobre as três lições fundamentais que tirou de doze anos de viagens globais, ele frequentemente menciona:

"Cometer erros é fantástico." "Ninguém está lhe observando." "Eu sou o arquiteto do meu próprio destino."

Viagem pelo Deserto na Mauritânia

Mudança de cenário: Encontramo-nos na Mauritânia, o segundo país menos visitado do mundo, após a Coreia do Norte. O terreno é caracterizado por dunas de areia e formações de granito, com dois terços do país cobertos pelo Saara. O termômetro atinge 44 graus Celsius – à sombra.

Cortando o deserto a 35 quilômetros por hora está um trem de sete quilômetros de comprimento, apelidado de Trem de Ferro. É conhecido por ser o mais pesado e longo do mundo. E em uma das vagões carregadas de minério de ferro senta-se um jovem homem; seu corpo inteiro coberto de poeira de areia, óculos de esqui e capacete protegendo seu rosto – e um largo sorriso estampado no rosto.

Isso marca o cumprimento de um novo item na lista de desejos de Nick Martin. "Até agora, realizei todas as viagens que desejei", diz o homem de 36 anos. E apesar do caráter perigoso da excursão, ele não trocaria nenhum segundo dela. Sua história de viagem continua: "Eu sigo o princípio: A única viagem que você vai lamentar é aquela que você não fez!"

Fonte: Nick Martin, da Universidade de Viagens

Nick Martin, animado com o aumento do desejo das pessoas em viajar, planeja visitar a Austrália novamente. Ele acredita que experiências como 'Viajar pelo Mundo' são componentes essenciais de férias épicas, citando suas próprias aventuras como explorar a Ilha de Komodo, surfar na Austrália e balonismo em Bagan, no Myanmar.

Recentemente, a Austrália tinha sido um destino popular para mochileiros antes da pandemia interromper seus planos de viagem. Com um crescente interesse em viagens e uma ampla gama de opções disponíveis, potenciais viajantes agora têm a oportunidade de embarcar em suas jornadas globais novamente.

Leia também: